Batum'da Türkiye-Gürcistan dostluk konseri

BATUM (AA) - Gürcistan'ın Batum kentinde, Türkiye ile Gürcistan arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 25. yıl dönümü kutlandı.

Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu himayesinde, Zakaria Paliaşvili Müzik Okulu'nda, Ankara merkezli "Anchorus" çok sesli korosu ile Tiflis merkezli "Adilei" Vokal Topluluğu tarafından dostluk konseri düzenlendi.

Türk ve Gürcü korolar, çeşitli bölgelerinden sevilen geleneksel eserleri ayrı ayrı ve topluca seslendirdi.

Konsere, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Yasin Temizkan, Azerbaycan’ın Batum Başkonsolosu Reşat İsmayilov, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Eğitim, Kültür ve Spor Bakanı Inga Şamilişvili, Eski Acara Meclis Başkanı Avtandil Beridze, Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Yardımcısı Lili Sumanidze ile çok sayıda Türk ve Gürcü sanatsever katıldı.

Batum Başkonsolosu Yasin Temizkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Gürcistan arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek konserle Türk-Gürcü dostluğunun sanat aracılığıyla bir kez daha vurgulandığını ve yüzyıllara dayanan Türk-Gürcü dostluğunun güçlenerek kök saldığını görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Acara Özerk Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Şamilişvili ise iki ülke arasında güçlü kültürel bağlar bulunduğunu aktararak "Türkiye bizim için sadece siyasi alanda değil, kültürel alanda da stratejik ortağımızdır" dedi.