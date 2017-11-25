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Batum'daki otel yangını

- İçişleri Bakanlığı ölü sayısını 11 olarak açıkladı

Batum'daki otel yangını

BATUM (AA) - Gürcistan'ın Batum kentinde Leogrand otelinde dün çıkan yangında 10 Gürcistan ve bir İran vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, oteldeki yangın nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yaralanan 21 kişinin kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Gürcü basını, yaralılar arasında Türkler de olduğunu yazdı.

Bakanlık ilk açıklamasında ölü sayısını 12 olarak vermişti.

- "Suçlu olan herkes cezalandırılacak"

AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi'ne katılmak amacıyla Brüksel'de bulunan Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili de sabaha karşı Batum'a geldi. Yangın bölgesinde yetkililerden bilgi alan Kvirikaşvili, Batum'da bir trajedi yaşandığını söyledi.

Yangının nedenini belirlemek için gereken çalışmaların başladığını ifade eden Kvirikaşvili, "Buna sert tepki gösterilecek ve bu trajedide suçlu olan herkes cezalandırılacak." dedi.



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BatumGürcistan
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