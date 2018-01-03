Bayburt merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

BAYBURT (AA) - Bayburt merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 muvazzaf askerden 3'ü tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca anayasal düzeni ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar kapsamında yürütülen soruşturmada, 15 Temmuz 2016 gecesi Bayburt 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığında darbe hazırlığında olan ve darbenin gerçekleşmesi halinde Bayburt Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı gibi kritik öneme haiz kamu kurum ve kuruluşlarını ele geçirme planlarında bulunduğu tespit edilen 1 yüzbaşı ile 6 astsubay için gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda çalışma başlatan Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bayburt, Trabzon, Ankara ve Edirne'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Bayburt'ta 4, Trabzon, Ankara ve Edirne'de ise birer şüpheli gözaltına alınarak Bayburt Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayburt Adliyesine sevk edilen şüphelilerden yüzbaşı A.D. ile astsubaylar O.A. ve Ö.E. tutuklandı.

Diğer şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.