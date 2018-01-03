Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya arzu yıldız ekonomi Mustafa Gürses
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor

Bayburt merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

- Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 muvazzaf askerden 3'ü tutuklandı

Bayburt merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

BAYBURT (AA) - Bayburt merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 muvazzaf askerden 3'ü tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca anayasal düzeni ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar kapsamında yürütülen soruşturmada, 15 Temmuz 2016 gecesi Bayburt 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığında darbe hazırlığında olan ve darbenin gerçekleşmesi halinde Bayburt Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı gibi kritik öneme haiz kamu kurum ve kuruluşlarını ele geçirme planlarında bulunduğu tespit edilen 1 yüzbaşı ile 6 astsubay için gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda çalışma başlatan Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bayburt, Trabzon, Ankara ve Edirne'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Bayburt'ta 4, Trabzon, Ankara ve Edirne'de ise birer şüpheli gözaltına alınarak Bayburt Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayburt Adliyesine sevk edilen şüphelilerden yüzbaşı A.D. ile astsubaylar O.A. ve Ö.E. tutuklandı.

Diğer şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BayburtFetöMuvazzaf Asker
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5