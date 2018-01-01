Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Salih Güven ekonomi inovasyon katar
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

Bayburt'ta 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ardıçgöze Köyü'ndeki hırsızlık olayının...

Bayburt'ta 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ardıçgöze Köyü'ndeki hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, O.O, Y.E.B, O.Y. ile Y.İ.C'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin çaldığı 2 televizyon, bir ruhsatlı av tüfeği, bir dürbün ile 3 kuru sıkı tabanca kent merkezindeki bir evde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.O, O.Y. ve Y.İ.C. tutuklandı, Y.E.B. ise serbest bırakıldı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BayburtHırsızlık Zanlısı 3 Kişi Tutuklandı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5