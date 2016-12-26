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Bayburt'ta 60 köy yolu ulaşıma kapandı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle 60 köy ile ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının gece saatlerinden itibaren il genelinde etkili...

Bayburt'ta 60 köy yolu ulaşıma kapandı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle 60 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının gece saatlerinden itibaren il genelinde etkili olduğunu söyledi.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Yerlikaya, ilde kapalı bulunan 60 köy yolunun ulaşıma açılması için 13 ekibin çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Yerlikaya, "Yol açma çalışmalarında önceliğimiz acil durum gerektiren yolların açılması. Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda bütün yollarımız açılmış olacak." dedi.


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BayburtKapalı Köy Yolu
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