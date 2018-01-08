Bayburt'ta patlamamış top mermesi bulundu

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta patlamamış top mermisi bulundu.

Zahit Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Çoruh Nehri'nde ıslah çalışmaları yapılan alanda top mermisi bulunması üzerine durum polise bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, nehir üzerinde bulunan Taş Köprü ile çevresini yaya ve araç trafiğine kapattı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları ile olay yeri ekipleri, top mermisinin bulunduğu alanda inceleme yaptı.

İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla Çoruh Nehri'nden çıkartılan top mermesi kontrollü olarak patlatılmak üzere askeri alana götürdü.

Öte yandan, aynı alanda 28 Ekim 2017'de 3 adet patlamamış top mermisi bulunmuştu.