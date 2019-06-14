Bayer’e Türk Kızılayı’ndan Platin Bağışçı Ödülü

Bayer, Türk Kızılay’ının kuruluşunun 151.yılı dolayısıyla düzenlenen “Kızılay Bağışçıları Ödül Töreni”nde Platin Ödülü aldı. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın katılımıyla gerçekleşen törende Kızılay’a desteklerinden dolayı birçok kurum ödüllendirildi. Bayer Türk adına ödülü Pazar Erişim Direktörü Mete Şaylan Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca’nın elinden aldı.



Bayer Hakkında



Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2018 mali yılı itibarıyla 117 bine yakın çalışana ve 39,6 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,6 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 5,2 milyar Avro düzeyindedir. Daha fazla bilgiye www.bayer.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.