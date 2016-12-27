Baygın halde bulunan yavru kızıl şahin tedavi edildi

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kişi, yol kenarında baygın halde bulduğu yavru kızıl şahini tedavi ettirdi.

Osman köyünde yaşayan Recep Dündar, yol kenarında baygın halde bulduğu yavru kızıl şahini veteriner hekim Ahmet Küçükbaş'a götürdü.

Küçükbaş, yaptığı muayenede, kuşun vücudunda yara veya kırık olmadığını belirledi. Hasta olduğu tespit edilen yavru kızıl şahin, buradaki tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Sinop Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Küçükbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru kızıl şahinin aç kaldığı için denge problemi yaşadığını düşündüğünü söyledi.

Kanat veya ayaklarında kırık bulunmadığını anlatan Küçükbaş, "Muhtemelen aç kaldığı için hastalanmış, bu yüzden denge kaybı yaşıyor. Hayatta kalabilmesi için bakıcı tarafından ağzına et parçaları verilerek beslenmesi gerekiyor." dedi.