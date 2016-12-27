Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Baygın halde bulunan yavru kızıl şahin tedavi edildi

- Sinop'un Boyabat ilçesinde yol kenarında baygın halde bulunan yavru kızıl şahin, tedavisinin ardından Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

Baygın halde bulunan yavru kızıl şahin tedavi edildi

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kişi, yol kenarında baygın halde bulduğu yavru kızıl şahini tedavi ettirdi.

Osman köyünde yaşayan Recep Dündar, yol kenarında baygın halde bulduğu yavru kızıl şahini veteriner hekim Ahmet Küçükbaş'a götürdü.

Küçükbaş, yaptığı muayenede, kuşun vücudunda yara veya kırık olmadığını belirledi. Hasta olduğu tespit edilen yavru kızıl şahin, buradaki tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Sinop Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Küçükbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru kızıl şahinin aç kaldığı için denge problemi yaşadığını düşündüğünü söyledi.

Kanat veya ayaklarında kırık bulunmadığını anlatan Küçükbaş, "Muhtemelen aç kaldığı için hastalanmış, bu yüzden denge kaybı yaşıyor. Hayatta kalabilmesi için bakıcı tarafından ağzına et parçaları verilerek beslenmesi gerekiyor." dedi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Boyabat IlçesiHastaYavru Kızıl şahin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.