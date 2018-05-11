Bayi ağı büyüyor Türkiye genelinde 240 bayilik bir ağ büyüklüğüne ulaşan Kilim Mobilya, yurt içi ve yurt dışı bayi ağını genişletme çalışmaları kapsamında, Nisan ayında 4 yeni bayiisinin açılışını gerçekleştirdi.

GAZETE EKONOMİ - Markalı mobilya sektörünün lider kuruluşlarından Kilim Mobilya, iç satışlar ve ihracatta büyüme için de yurt içi ve yurt dışı bayi ağını hızla genişletiyor.



Markalı mobilya sektörünün önde gelen şirketi Kilim Mobilya, büyüme planlarında önemli yeri bulunan yurt içi ve yurt dışı bayi ağını genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye genelinde 240 bayilik bir ağ büyüklüğüne ulaşan Kilim Mobilya, yurt içi ve yurt dışı bayi ağını genişletme çalışmaları kapsamında, Nisan ayında 4 yeni bayiisinin açılışını gerçekleştirdi.



Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, TSE Afyonkarahisar İl Müdürü Kürşat Bacanlı, Milli Eğitim Müdürü Yavuz Yusuf Yazıcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaaddin Özdemir, İşadamı Nurullah Nurdoğan, TÜMSİAD Şube Başkanı Ali Çatar ve yönetim kurulu üyeleri, Yozgat Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Saim Günışık, banka müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılımıyla düzenlenen Kilim Mobilya'nın Yozgat Bayisi açılış töreninde konuşan Kilim Mobilya CEO’su Mesut Yiğit, bayi ağını genişletme çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Yurt içi ve yurt dışında hızla genişleyen bayilik ağı üzerinden yapılan satışlara büyük önem verdiklerini ve buna bağlı olarak büyük bir bayileşme atılımına odaklandıklarının altını çizen Mesut Yiğit, "1976’ da kurulan hayalleri gerçekleştirdik. Şimdi yeni hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışacağız. Kilim mobilyanın gelecek 40 yılını yurt içindeki ve yurt dışındaki bayilerimizle birlikte hayal edeceğiz" dedi.



Yiğit: Türkiye genelinde yeni bayi açılışlarımız Nisan ve Mayıs aylarında hız kazandı



Türkiye genelinde bayi sayısının 240'a yükseldiğine işaret eden Mesut Yiğit, Türkiye genelinde bayileşme ve mağaza açılışlarına Nisan ve Mayıs aylarında hız verdiklerinin altını çizerek, “Öncelikle ‘Kilim Mobilya tabelasının asılmadığı il kalmayacak’ hedefiyle hareket ediyoruz; nerede bir vilayetimiz var, Kilim Mobilya orada olacak. Türkiye’nin neresinde olursa olsun, vatandaşlarımız Kilim Mobilya’nın yenilikçi ürünlerine kolayca ulaşabilecekler” dedi.



Kilim Mobilya’nın Nisan ayı içinde Kahramanmaraş, Kars, Iğdır ve Yozgat illerinde yeni bayi açılışlarını yaptığına işaret eden, Mesut Yiğit, “Mayıs’taki yeni bayi açılışlarımıza Bingöl ilimiz ile başladık ve Gaziantep ile sürdürüyoruz” dedi ve ekledi:



“Biz bir yandan, Endüstri 4.0 donanımlı yeni üretim kampüsü ve Ar-Ge Merkezi’mizi genişletme yatırımlarımızı sürdürürken, bir yandan da bayi yatırımlarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz; sürdüreceğiz. Müşteri memnuniyeti bazlı çalışma anlayışımızı ayakta tutanın, bizim yatırım azmimiz olduğunun farkındayız. Yatırımlarımız sürdükçe yenilikçi ürünlerimizi geliştirmeye ve ülkemizin ve dünyanın neresinde olursa olsun, müşterilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz.”



Yurt dışı bayi ve mağaza ağını genişletirken, önceliği franchaise anlaşmalarına veriyor



Kilim Mobilya, yenilikçi ve konforlu ürünlerini, Türkiye içindeki geniş bayi ağının yanı sıra, dünyanın birçok ülkesindeki satışa sunuyor. Kilim Mobilya, yurt dışı bayi ve mağaza ağını genişletirken, öncelikli olarak, franchaise anlaşmaları yapmaya özen gösteriyor ve bu çerçevede öncelikle, "pazarın içinde yeterli potansiyele sahip, trafiğin yoğun olduğu, uygun kira maliyetli, minimum 500 metrekare büyüklükte mağaza lokasyonu" koşullarını gözetiyor.



Bunların yanında, özellikle mağazanın yeterli sayıda araç ve deposunun olmasını da öncelikli koşul olarak belirleyen Kilim Mobilya, Kilim markalı ürünler dışında başka ürünlerin teşhir ve satışının yapılmamasını, Kilim standartlarında mağaza dekorasyonunun yapılmasını öngörüyor.



Kilim Mobilya’nın bu yıl Azerbaycan ile başlattığı yurt dışı bayilerini genişletme çalışmalarını Orta Asya, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’da sürdürecek. Kilim Mobilya, 2018 yılında yurt dışı bayileşme çalışmalarında Ortadoğu’da Suudi Arabistan bayilerine öncelik verecek ve Kuzey Afrika ülkelerinden Tunus’ta, Avrupa’da Fransa ile sürdürecek.



