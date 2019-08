Global Franchise Magazine’in fuar hakkındaki pozitif yorumları; Yabancı yatırımcı için Bayim Olur musun ( Be My Franchise ) Fuarını gözde yatırım merkezi haline getiriyor.



Bayim Olur musun Fuarında Türk Markalarına Yabancı Akını olacak..



Dünyanın en önemli Franchise dergilerinden biri olan Global Franchise Magazine son sayısında Bayim Olur musun (Be My Franchise) Fuarı’nı mercek altına aldı ve pozitif yorumlarıyla okurlarını bilgilendirdi...

Türk markalarına olan ilgi sebebiyle ,bu yıl Türkiye’de Bayim Olur musun Fuarına yabancı akını olacağı değerlendirmesi yapıldı.



Katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun en büyük franchise fuarı iş dünyasına yön verirken, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.



Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD desteği , ERA Türkiye Ana Sponsorluğu ve A PARA Ana Medya Sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında CNR Fuar merkezinde düzenlenecek.



Dünyadaki sektör profesyonellerinin buluşma noktası olarak tüm ülkelerden ilgiyle karşılanan Bayim Olur musun fuarında geçtiğimiz yıl, 72 ülkeden gelen bin profesyonel ziyaretçi yerli markalarla ticari işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi.



Yabancı yatırımcılar Türk firmalarıyla, özellikle yurt dışına açılma planları yapan markalar ile verimli görüşmeler yaptılar. Bu ülkelerden bazıları ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Kanada, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Rusya, İspanya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Cezayir, İran, Mısır, Lübnan, Fas, Kuveyt, Katar, Dubai ve Azerbaycan olarak sıralanıyor. Türkiye’deki markaların yurtdışına açılmasına yardımcı olan ve yurt dışı menşeli markaların ülke ekonomisine katkısını sağlayan Bayim Olur musun fuarında bu yıl ülke ve ziyaretçi sayısında geçen yıla göre önemli bir artış bekleniyor.



Sadece yurt dışında franchise veren, yurt içindeyse kendi mağazalarını açan markalar da bu yıl yabancı ziyaretçiye doyacak…



Bu yıl fuarda katılımcı markalar; yurt dışında mağaza açma potansiyeli ve finansman gücüyle markalarımıza ortak olma potansiyeli taşıyan yabancı yatırımcılarla da buluşacaklar.