Bayındır'a 1 milyon fidan dikilecek

MANİSA (AA) - ZEKERİYA GÜNEŞ - İzmir'in Bayındır ilçesinde 25 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle Manisa'nın Turgutlu ilçesine kadar ulaşan yangında zarar gören 750 hektar ormanlık alana 1 milyon fidan dikilecek.

Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkiindeki ormanlık alanda çıkan rüzgarın etkisiyle Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Karaköy ile Kabaçınar mahallelerine ulaşan orman yangınında 750 hektar orman alanı zarar gördü.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, zarar gören bölgenin onarımı ve ormanın gençleştirilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu çerçevede İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 3 aşamada bitirilmesi planlanan çalışma için 100 kişilik ekip kuruldu.

Ekipler ilk etapta zarar gören alanı iş makinalarıyla temizleyecek. Kasım ayına kadar bitirilmesi öngörülen temizleme çalışmalarının ardından alan yeni fidanların dikimi için yeniden düzenlenecek. Son aşamada ise zarar gören alana şubat ayına kadar bölgenin doğal yapısı da dikkate alınarak yangına dayanıklı ve yangının önünü kesecek türlerden 1 milyon fidan dikilecek.

- Zarar gören ağaçlar ekonomiye kazandırılacak

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürü Tacettin Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 750 hektar ormanlık alanın eski vasfına kavuşturulması için hummalı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Yangında zarar gören tamamen yanmamış ağaçların değerlendirileceğini anlatan Coşkun, nasıl bir çalışma yürüttüklerine ilişkin şöyle konuştu:

"Öncelikle yanan alandaki değerlendirebileceğimiz orman emvali damgalanarak üretilip satılacak. Zarar gören alanda tamamen yanmamış ağaçlar kesilip ekonomiye kazandırılacak. Ardından boşaltılan saha dozerlerle düzeltilip kasım ve şubat ayları arasında fidan dikimine başlanacak.

100 kişilik ekip kuruldu. Kasım ayına kadar bitirilmesini planlıyoruz. Bölgedeki taşlık ve kayalık alanlara yörenin kendi tohumu ekilerek gençleştirilecek. Yol kenarlarına ve sırtlara ise tedbir amaçlı olarak kızılçamın dışında servi, akasya, zakkum gibi yangına daha dayanıklı ve yangının önünü kesecek önleyici türler dikilecek."

Vatandaşların ormanlara sahip çıkması konusunda çağrıda bulunan Coşkun, "Çıkan yangında 750 hektar alan eski doğal haline kavuşturulması için başlatılan çalışmalar sonucu saha tamamen kontrolden geçirilerek bir milyon fidan dikilip gençleştirilmesi planlanıyor." dedi.

- "Yangından kalan enkazları kaldırıyoruz"

Turgutlu ilçesi Karaköy mevkisinde temizleme çalışması yapan orman işçisi olarak çalışan Sezgin Kızıl, söz konusu bölgenin bu yıl içinde ikinci afeti yaşadığını söyledi.

Bir senedir ormanda çalıştığını belirten Kızıl, "Bir senedir ormandayız. Kış ayında kar yağışından dolayı ağaçlarda meydana gelen hasarları temizliyoruz. Bir de yangın çıktı şimdi onları da temizliyoruz. Kış ayından bu yana kar afetinin göçüklerini kaldırıyoruz. Ormanı temizlemeye, güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ancak arkasından hemen yangın olayı çıktı. Yangından kalan enkazları kaldırıyoruz. Yangının yaktığı ağaçların odunlarını çekiyoruz. Daha önce hasar alan bu ağaçları kesmiştik. Ormanda yanmayan ağaçları, işe yarayacak olanları ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz." dedi.

Yangında zeytinliklerini kaybeden Kabaağaç köyü sakini Mustafa Kahramanoğlu ise, yangına oman ekipleriyle birlikte müdahale ettiklerini anlattı.

Yangında genel orman ağaçlarının yanı sıra köylülere zeytin, kiraz ve kestane ağaçlarının da zarar gördüğünü ifade eden Kahramanoğlu, "Çok büyük bir yangındı, 750 hektara yakın bir alanın yandığı söyleniyor. Yanan yerlerin büyük bölümü ormana ait ancak şahıs malları da var. Bunun içinde 2 bin ağaçlık Lütuflar köy zeytinliği olan bir arazi var. Özellikle Kabaçınar ve Kızılkeçili köyünde kestane, kirazlık ve zeytinlikler yandı. Allah devletimize zeval vermesin yürütülen çalışmalar sayesinde inşallah ormanımız eskisinden çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Çevre köyleri olarak yanan ormanımızı gördükçe her geçen gün değerini çok daha iyi anlıyoruz." diye konuştu.

