Bayır Bucak Türkmenlerine yardım kampanyası

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bayır Bucak Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce "Bayır Bucak Türkmenlerine Yardım Kermesi Yöresel Ürün Günleri" düzenlendi.

Bayır Bucak Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mehmet Fettah Çiftçi, Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) bugün başlayan kermes ve yöresel ürün günlerinin açılışında yaptığı açıklamada, Türkmenlere sahip çıkmak ve destek olmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Kermesin 2 Ocak'a kadar açık kalacağını belirten Çiftçi, bu kapsamda Ankaralıları AKM'ye davet ederek, destek olmalarını istedi. Çiftçi, kermesin ardından toplanan yardımların tırlarla Suriye'deki Bayır Bucak Türkmenlerine ulaştırılmak üzere gönderileceğini söyledi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden kermese katılarak stant açanlar da gelirlerinin bir kısmını Türkmenlere yardım için bağışlayacak.

Erzurum cağ kebabı stantı açan Mehmet Çavuş, Bayır Bucak Türkmenleri için AKM'de olduğunun altını çizerek, Ankaralıları bu kampanyaya katılmaları için kermese davet etti.

İstanbul'dan Ayhan Samur ise döner tezgahının başına geçerek, Türkmenler için desteğe geldiğini söyledi.

Ankara'dan Dilek Baysal da közde pişirdiği Türk Kahvesi ile kermese katılarak destek verdiğini, Ankaralıların bu kampanya için duyarlı olacağını düşündüğünü dile getirdi.

AKM'ye alışverişe gelen Yüksel Büyükkeskin, "Türkmenlere destek vermek için buralara geliyoruz. En azından katkımız olsun, Halep katliamında yaraların sarılması için milletçe bu kampanyalara destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Bayır-Bucak Türkmenlerine Yardım Kermesi ve Yöresel Ürün Günleri, 2 Ocak'a kadar AKM'de açık kalacak.