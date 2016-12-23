Bayırbucak Türkmen Dağı Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Öztürk:

BURSA (AA) - Bayırbucak Türkmen Dağı Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Ali Öztürk, "Gönül hinterlandımızda olan bölgelerde müdahalelerimizi daha mantıklı, hamasetten daha öte ciddi somut adımlarla götürmemiz gerekiyor." dedi.

Öztürk, derneğin Bursa temsilciliği tarafından Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, bölgede yaşananlar hakkında bilgi verdi.

Sahada gözlemlediklerini paylaşmaya gayret ettiklerini dile getiren Öztürk, Türkmen Dağı'nın şu anda askeri anlamda düştüğünü aktardı.

Öztürk, Türkiye'nin, Halep, Kerkük, Bakü, Kırım, Bosna Hersek ile gönül bağları bulunduğunu, bu bölgelerin ülke için yakın coğrafyalar olduğunu dile getirerek, "Böyle gönül hinterlandımızda olan bölgelerde müdahalelerimizi daha mantıklı, hamasetten daha öte ciddi somut adımlarla götürmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından bölgede çalışan gönüllülere telefonla bağlanan Öztürk, son gelişmeler hakkında bilgi aldı.



