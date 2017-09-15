Bayırbucak Türkmenleri Hatay'da çilek üretecek

HATAY (AA) - ERDAL TÜRKOĞLU - Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Bayırbucaklı 43 aile, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kendilerine tahsis edilen arazide çilek üretecek.

Yayladağı Kaymakamlığınca Türkiye'ye sığınan yaklaşık 10 bin Bayırbucak Türkmeni'ni ekonomik ve sosyal hayata katmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Kendi ülkelerinde çoğunluğu çiftçilikle uğraşan Türkmenlere yönelik Yayladağı Kaymakamlığı çilek üretimini yönelik proje geliştirdi.

Kaymakamlık, hem yerli halkın son yıllarda önemli gelir kaynağı haline gelen çilek yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak hem de bir şekilde hayatını sürdüren Suriyelilerin kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak amacıyla 130 dekar tarım arazisi kiraladı.

Öncelikle eski mesleği çiftçilik olan 60 aileye iki aylık çilek yetiştiriciliği kursu veren Yayladağı Kaymakamlığı, eğitim sonunda yaptığı kurayla 43 Türkmen aileye 3 dekar bahçe tahsis etti.

Çilek fideleri, bahçelerine kadar gelen Türkmenler, aileleriyle bunları dikmeye başladı. Tüm işçiliğini kendileri yapacak olan Türkmenlerin, yıllık 15-20 bin lira arası gelir elde etmesi bekleniyor.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede misafir edilen Suriyelilerin sosyal ve kültürel hayata entegre edilmeleri için bir takım faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile çilek projesi hazırladıklarını aktaran Yüce, şöyle konuştu:

"İç savaş öncesi geçimini çiftçilikle sağlayan Bayırbucak Türkmenlerini, sosyal ve ekonomik hayatın içine dahil etmek, kendi ayaklarının üzerine durmalarını sağlamak amacıyla için 130 dekar çilek bahçesi kurduk. Hem ülkemiz hem de ilçemiz ekonomisine katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Yayladağı çileği, uzun raf ömrü, kalitesi ve aromasıyla ilçemizde yetiştirilmeye başlanan önemli bir ürün. İlçede çilek yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak daha profesyonel çilekçilik yapabilmeleri için böyle bir örnek proje hazırladık."

İlçedeki 130 dekarlık alan için toplam 650 bin çilek fidanı temin ettiklerini anlatan Yüce, Suriyelilerin kendine tahsis edilmiş alanda çilek ekmeye başladığını kaydetti.

- Hasat mart ayında

Önümüzdeki yıl mart ayında hasada başlayacaklarını ifade eden Yüce, "En temel amaçlarımızdan biri 7 yıl öncesine kadar aktif bir şekilde hayatın içinde olan Türkmen kardeşlerimizi yeniden toprakla buluşturarak en kısa sürede normal hayata dönmelerini istiyoruz. Aile başı 3'er dekar çilek bahçesi tahsis edilen Türkmenler böylelikle 7 yıl sonra toprakla yeniden buluşmuş oluyor." diye konuştu.

İlçede 4 çocuğu, ağabeyi ve annesiyle yaşayan Ahmed Acuz da savaş öncesi Suriye'de meyve bahçeleri olduğunu ve geçimini böyle sağladığını anlattı.

Yaklaşık 7 yıldır da Türkiye'de hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını vurgulayan Acuz, "Bize bu konuda yardımcı olan kaymakamımıza ve devlet görevlilerimize çok teşekkür ederiz. Oradaki tüm evlerimiz tarlalarımız gitmişti. Burada hiçbir şeyimiz yoktu. İnşallah bize güvenenleri mahcup çıkartmayız. İnşallah para da kazanırız." ifadesini kullandı.

Çilek bahçesi tahsis edilen 5 çocuk annesi Fatma Derviş ise ekip biçecekleri toprağa kavuştukları için çok mutlu olduklarını kaydetti.