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Bayırbucak Türkmenlerine iftar

- Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki Bayırbucak Türkmenlerine iftar verildi

Bayırbucak Türkmenlerine iftar

HATAY (AA) - Hatay’ın Yayladağı ilçesinde kalan yetim ve dul Bayırbucak Türkmenlerine iftar verildi.

Misafir Derneği ve Sirac Vakfınca ilçede Suriyelilerin eğitim gördüğü Özgürlük Esintileri Okulu bahçesindeki program, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programa katılan Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, ailelerle selamlaşarak yetim çocuklarla bir süre sohbet etti.

Yüce, burada yaptığı konuşmada, iftarın verilmesinde emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek, ramazanın huzur içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Konuşmanın ardından dualarla iftar yapıldı.

Dernek yetkililerinin ailelere kuru gıda yardımında bulunacağı öğrenildi.

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Bayırbucak TürkmenleriHatayIftarYetim Ve Dul
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