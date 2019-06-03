Baymak klimalar tasarruflu ve konforlu serinlik sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Baymak klimalar 5 yıl garantisi, ortamı sterilize eden teknolojisi, estetik ve sessizliğiyle yaz sıcaklıklarında konforun ve serinliğin yeni tercihi oluyor.

Baymak açıklamasına göre, 4 mevsim iklimlendirme ürünleri ile tüketicilerin tercihi olan Baymak, bu yıl ürün gamına eklediği duvar ve salon tipi klimalarıyla yaz sıcaklıklarında serinliğin adresi olacak.



Baymak klima ailesinin yeni üyesi, soğutmada A+++ enerji sınıfına sahip Elegant Prime serisi duvar tipi klimalar, "Eco Mod" özelliği ile yüksek enerji tasarrufu sağlıyor.

Aktif karbon ve gümüş iyon filtreleme sistemi ile Elegant Prime serisi, ortamın sigara dumanı, bakteri ve küften sterilize edilmesini sağlayarak kullanıcılara sağlıklı bir ortam sunuyor.



Açıklamada verilen bilgilere göre, 48 – FSA salon tipi split klimalar ise geniş alanların soğutulması için kullanıcıların tek tercihi olacak. 5 ayrı fan hızına sahip Baymak salon tipi split klimalar, LED ekran ile estetik ve konforu bir arada sağlıyor.

Baymak salon ve duvar tipi klimalar, 5 yıl iç-dış ünite garantisi ile müşterilerine kolaylık sağlıyor.