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Baymak’a Muse Creative Awards’ta 2 ödül

- Baymak, bu yıl 42 ülkeden 2 bin projenin değerlendirildiği Muse Creative Awards’ta, ‘Çocuk Videoları’ ve ‘Marka Stratejisi’ kategorilerinde ödül aldı

Baymak’a Muse Creative Awards’ta 2 ödül
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İSTANBUL (Aa) – Baymak, çocukların eğlenceli yorumlarıyla hazırladığı sosyal medya videolarıyla Muse Creative Awards’ta iki ödülün sahibi oldu.

Baymak açıklamasına göre şirket, 2012 yılından bu yana dünyanın her yerinden gelen yaratıcı fikir ve konseptlerin sektörün önde gelen profesyonelleri tarafından değerlendirildiği Muse Creative Awards’ta iki ödül kazandı.

International Awards Associates (IAA) tarafından desteklenen ve bu yıl 42 ülkeden 2 bin projenin değerlendirildiği Muse Creative Awards’ta Baymak, ‘Çocuk Videoları’ ve ‘Marka Stratejisi’ kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Her yaştan tüketiciye farklı içeriklerin yer aldığı sosyal medya hesaplarında çocukları konuk eden Baymak, 'samimi ve bizden biri' olan marka kimliğini sosyal medya hesabında gerçekleştirdiği özel gün ve gerçek zamanlı içerikler ile güçlendirerek uluslararası ödülün sahibi oldu.

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