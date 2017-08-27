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Bayram alışverişinin yeni gözdesi kuru meyve

- Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların ikramlık çikolata, şeker ve lokum alışverişi sürerken, bu yıl vatandaşlar lokum, kurutulmuş meyve ve kuruyemişe yöneldi - Mısır Çarşısı esnafı Bağlar: - "İnsanlar ikramlık konusunu eskisi kadar çok önemsemiyor. Ancak bizim mağazamızdaki satışlarla ilgili şunu söyleyebilirim; yerli müşteriler çerez ve lokuma ağırlık veriyor" - Mısır Çarşısı esnafı Çiftçi: - "Bu bayram lokum satışları yoğun ama kurutulmuş şekersiz meyve de revaçta"

Bayram alışverişinin yeni gözdesi kuru meyve

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların ikramlık çikolata, şeker ve lokum alışverişi sürerken, bu yıl vatandaşlar lokum, kurutulmuş meyve ve kuruyemişe yöneldi.

İstanbul Mısır Çarşısı'nda faaliyet gösteren Malatya Pazarı'nın Satış Sorumlusu İbrahim Bağlar, uzun bayram tatili nedeniyle ikramlık satışlarının her zamankinden daha düşük olduğunu söyledi.

Bağlar, "Bayramlar artık yaza geliyor. Yazın herkes tatilde, köyünde, barkında... Bir de tatiller hep uzun oluyor 10 gün, 15 gün... Millet erkenden gidiyor, o yüzden İstanbul boşaldı şu anda. Haliyle de insanlar ikramlık konusunu eskisi kadar çok önemsemiyor. Ancak bizim mağazamızdaki satışlarla ilgili şunu söyleyebilirim; yerli müşteriler çerez ve lokuma ağırlık veriyor. Araplarda da meyve kurusu, incir ve lokum ön planda." diye konuştu.

İkramlık fiyatlarının uygun olduğunu ifade eden Bağlar, sade, güllü ve sakızlı lokum türlerinin kilosunun 15 lira olduğunu, lokum türlerinin pek çok vatandaş tarafından tercih edildiğini kaydetti.

Kuru kayısı satışlarında henüz artış görülmediğini söyleyen Bağlar, yaş kayısıların hala manavlarda yer aldığını hatırlattı.


- "Çikolatanın kilosu 40 liradan başlıyor"


Mısır Çarşısı'nda şekerleme mamülleri satan Masala işletmesinin Satış Sorumlusu Mert Çiftçi ise bu yıl bayram hareketliğinin geçen yılın Kurban Bayramına göre daha yoğun olduğunu söyledi.

Satışlardan memnun olduklarını aktaran Çiftçi, fiyatların geçen yıla göre enflasyon artışına paralel olarak yüzde 10 civarında zamlandığını, şekerleme ürünlerinde özel bir fiyat artışının görülmediğini söyledi.

Yerli müşterilerin bu bayramda daha çok kurutulmuş şekersiz meyve ve lokum almayı tercih ettiğini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu yıl satışlar geçen yılın Kurban Bayramına göre daha hareketli. Havaların sıcak olması nedeniyle çikolata yerli müşterilerimiz tarafından çok tercih edilmiyor. Sattığımız kaliteli lokumların kilogram fiyatı 15 liradan 50 liraya kadar değişiyor. Bu yıl talebi artan kurutulmuş şekersiz meyve fiyatları ise 75 lirayla 300 lira arasında. En uygun olanları elma ve portakal gibi özel yöntemlerle kurutulmuş, işlem görmemiş meyveler. Her tür yaz kış meyvesi satışa sunuluyor."

Arap turistler ve Türkiye'de yaşayan Arapların çikolatadan vazgeçemediğini ifade eden Çiftçi, "Ülkemizde bulunan Araplar çikolatadan vazgeçmiyor. Çikolatanın kilosu 40 liradan başlıyor, 90 liraya kadar bulmak mümkün." bilgilerini verdi.



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