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Bayram boyunca 142 yangına müdahale edildi

Kurban Bayramı süresince 69'u orman, 73'ü zirai olmak üzere toplam 142 yangına müdahale edildi.

Bayram boyunca 142 yangına müdahale edildi

ANKARA - (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından, Kurban Bayramı süresince toplam 142 yangına müdahale edildi.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 4 günlük Kurban Bayramı süresince 69'u orman, 73'ü zirai olmak üzere toplam 142 yangına ortalama 15 dakikada müdahale edildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Göynük Orman İşletme Müdürlüğü Hacımahmut Orman İşletme Şefliğince, İbrahimözü mevkisinde, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü olan 3 Eylül'de saat 16.00'da çıkan orman yangınına saat 16.10'da müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Toplam 5 helikopter, 50 arazöz ve 4 dozer ile müdahale edilerek kontrol altına alınan yangında, 250 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya Kumluca yangını

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bayramın son gününde saat 13.45'te çıkan orman yangınına 13.55'te müdahale etti.

Yangın, 37 arazöz, 7 helikopter, 4 amfibik uçak, ve 3 dozer ile kontrol altına alınırken, 50 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Bayram süresince çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar ile daha önce zarar gören alanların, fidan dikim mevsiminde yeniden ağaçlandırılması için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

Muhabir: Zehra Aydın

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GenelKurban BayramıOrman Ve Su Işleri BakanlığıOrman Yangını
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