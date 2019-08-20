Bayram dönüşü yolculuk işkenceye döndü!

Golden Turizm firmasına ait 53 DP 403 plakalı şehirlerarası otobüs, bir koltuğu birden fazla yolcuya satarak bayram dönüşü yolculara işkence çektirdi.



Tiflis'ten hareket eden otobüse, Rize'nin Ardeşen ilçesinde binen yolcular, satın aldıkları koltuklarında oturan başka yolcuları görünce ayakta kaldılar.



Ayakta kalan yolcuların firmayı polise şikayet etmesi üzerine, Rize Merkez'de otobüs çevirmeye yakalandı.



Polisin çevirmesine yakalanan otobüse, cezai işlem uygulandığı belirtildi.



Saatlerce ayakta durarak yolculuklarına devam etmek zorunda kalan yolcuların mağduriyetleri bu kadarla da sınırlı kalmadı. Seyahat eden kişilere seyahat sigortası yapılmadı ve otobüsün de klimasız oluşu yolculuklarını çileye dönüştürdü.



Polisin cezai işlem uygulamasının ardından ise yolculara herhangi bir açıklama yapılmadı. Otobüs personeli, "Bizlik bir durum değil" diyerek yolcuları geçiştirdi.