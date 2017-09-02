"Bayram, insanların hafızasında kazalarla kalmasın"

KARS (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramı'nda yapılacak dönüşlere ilişkin, "Sılayırahim, memlekete gitmek, memlekete gelmek güzeldi. Ama yarından itibaren iki gün insanlarımız yollara düşecek. Diyoruz ki bayram, bayram tadındaki hatıralarla insanların hafızasında kalsın. Bayram insanların hafızasında kazalarla, ölümlerle, yaralanmalarla, sakatlanmalarla kalmasın." dedi.

Bakan Arslan, baba ocağı Kars'ın Kağızman ilçesinde Kağızman Belediyesi'ne ait kapalı pazar yerinde hemşehrileriyle bayramlaştı.

Burada bir konuşma yapan Arslan, 16 yıldır gecelerini gündüzlerine katarak millete hizmet ettiklerini, gayret ve çabalarının sadece Kağızman ile Kars'a yönelik olmadığını belirterek, tüm dünyada herkesin barış kardeşlik ve huzur içinde, bayram tadında bayramlar geçirmesini istediklerini ifade etti.

Kurban Bayramı nedeniyle tatile ya da memleketine giden insanların araçlarıyla dönüşlerinin başlayacağını, bu dönüşlerde olumsuzluk istemediklerini vurgulayan Bakan Arslan, şunları söyledi:

"Sılayırahim (akraba ziyareti), memlekete gitmek, memlekete gelmek güzeldi. Ama yarından itibaren iki gün insanlarımız yollara düşecek. Diyoruz ki bayram, bayram tadındaki hatıralarla insanların hafızasında kalsın. Bayram insanların hafızasında kazalarla, ölümlerle, yaralanmalarla, sakatlanmalarla kalmasın. Bunun da yolu belli. İçişleri Bakanlığımızın güzel bir uygulaması var. 'Frene güvenme, kurala güven.' Çünkü sen kuralın koyduğu hızın üstünden gidersen, öndeki araçla yeteri kadar mesafe bırakmazsan, frene asıldığın an fren görevini yerine getiremez. Sonuçta fren kul yapısı. Kul yapısına güvenmeyip, kurallara güvenmek, kurallara uymak lazım. Onun içinde diyoruz ki canınız bizim için önemli. Taşıdığınız yolcuların canı da bizim için bir o kadar önemli."

Arslan, bakanlık olarak yaptıkları hizmetlerle insanların erişimini ve ulaşımını kolaylaştırdıklarını anımsatarak, ülkenin huzurunun kendileri için bu hizmetlerden daha önemli olduğunu kaydetti.

Bakan Arslan, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da Kars ve Kağızmanlılara bayram mesajını iletti.