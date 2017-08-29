Bayram kartpostalları Günışığı çocuklarından

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un "az gören" eğitimine yönelik yürüttüğü Günışığı projesindeki çocukların yaptığı resimlerden oluşan dijital kartpostallar, sevdiklerinin Kurban Bayramı'nı kutlamak isteyenlerin duygularına aracılık edecek.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Engelsiz Yaşama Derneği (EY-DER) ile birlikte hayata geçirdiği Günışığı projesi kapsamında Kurban Bayramı'na özel bir çalışmaya daha imza attı.

Yüzde 1 ila 10 görme kalıntısına sahip çocukların özel bir eğitimle mevcut görme becerilerini geliştirmelerini sağlayan Günışığı projesinde yer alan çocukların yaptığı resimler, dijital kartpostallara taşındı.

Kurban Bayramı tebriklerini bu anlamlı kartpostallarla yapmak ve Günışığı çocuklarının başarısını daha fazla kişiye ulaştırmak isteyenler, "www.birbaskabayram.com" adresi üzerindeki 20 farklı kartpostal arasından beğendiklerini, mesajlarıyla birlikte sosyal medya ya da e-posta yolu ile sevdikleriyle paylaşabilecek.

Türk Telekom'un EY-DER ile birlikte Türkiye'de görme engellilerin hayatını değiştirmeyi amaçladığı proje kapsamında, görme kalıntısı yüzde 10'un altında olan çocuklar, "az gören" eğitimine tabii tutularak görme yetilerini kullanma konusunda bilinçlendiriliyor.

Şu ana kadar yaklaşık 500 çocuğun dahil olduğu proje kapsamında minikler, 7 aylık eğitimin ardından günlük hayatlarını kendi başlarına sürdürebiliyor ve bağımsız hareket edebiliyor.

Günışığı çocukları ayrıca yardıma ihtiyaç duymadan yürüyebiliyor, tam gören yaşıtları gibi paten kayabiliyor, bisiklete binebiliyor, toplu taşıma araçlarını kimseye ihtiyaç duymadan kullanabiliyor.