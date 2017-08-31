Bayram öncesi sürücülere

EDİRNE (AA) - Edirne'de trafik ekipleri, Kurban Bayram'ı tatiline giden otomobil sürücülerine kolonya ve şeker ikram ederek, hem bayramlarını kutladı hem de dikkatli seyahat etmeleri yönünde uyardı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş-çıkış noktalarında trafik denetimi gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, denetim sırasında durdurdukları araçlardaki vatandaşlara şeker ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı ve trafik kurallarının anlatıldığı broşür dağıttı.

Bayram dolayısıyla Edirne'den Ankara'ya seyahat eden Mustafa Altaş, yapılan denetimin çok faydalı olduğunu söyledi.

Bayramlarını ilk olarak polislerin kutladığını ifade eden Altaş, "Emniyet görevlilerimizin bu nazik davranışından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Trafikte dikkatli olmamız için bize uyarılarda bulundular. Kolonya ve şeker ikram ettiler. Tüm ülkemizin insanlarına iyi bayramlar diliyorum." diye konuştu.

Bursa'ya seyahat eden Yıldırım Aydın ise ikramlı uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, "Polisimizin yaptığı bu uygulamalar sürücülerin dikkatli olmaları açısından çok faydalı. Umarım kazasız bir bayram geçiririz. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun." dedi.