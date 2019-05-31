Bayram öncesi tatlıcılar denetlendi

ANKARA (AA) - Ramazan Bayramı'na günler kala gıda sektöründeki denetimler yoğunlaştırıldı. Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde faaliyet gösteren tatlı imalathanelerinde gıda denetimi gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince özellikle tatlı imalathanelerine yönelik yapılan denetimlerde, hijyen koşulları, çalışanların ve kılık kıyafetlerinin temizliği başta olmak üzere iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi. Ekipler, imalathanelerde üretilen ürünlerden analiz için numune aldı.

- 5 ayda 32 bin işletme denetlendi

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, kentte yıl boyunca gıda denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, mayıs sonu itibarıyla 32 bin işletmeyi denetlediklerini, yıl sonuna kadar bu sayının 70 bini bulacağını söyledi.

Yaklaşan bayram nedeniyle özellikle lokum, şekerleme ve baklava gibi ürün gruplarına talebin arttığına işaret eden Korkmaz, bu dönemde bakanlığın verdiği talimatlar doğrultusunda 81 ilde yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirildiğini bildirdi.

Korkmaz, lokumda şeker oranı, boya ya da katkı maddeleri veya tatlıların içinde kullanılan fıstık ve ceviz gibi ham maddelerde taklit, tağşiş olup olmadığını ortaya çıkarmak için alınan numunelerin laboratuvarda analiz edileceğini ve çıkacak sonuçlara göre işletmeler hakkında gerekli değerlendirmelerin yapılacağını dile getirdi.

- Ramazanda 6 bin 500 işletmeye denetim

Ramazan ayı boyunca toplam 6 bin 500 işletmeyi denetlediklerini ifade eden Korkmaz, 500 işletmede olumsuzluk tespit ettiklerini bildirdi.

Korkmaz, işletmelere bu olumsuzlukların giderilmesi için süre verildiğini belirterek, "Bu işletmelerden bir kısmı gerekli düzeltmeleri yaptı. Tüm uyarılara rağmen düzeltmeleri yapmayan, gıda mevzuatına uygun hareket etmeyen, hijyen koşullarına uymayan 80'den fazla iş yerine de idari para cezaları uygulandı." dedi.

- "Gıdanın görünmeyen yüzü tarafındayız"

Gıdanın görünmeyen yüzü imalat tarafında olduklarını söyleyen Korkmaz, Ankara'da 250'nin üzerinde gıda denetimi personeliyle tek tek imalat noktalarında denetimler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Korkmaz, bayram öncesinde piyasaya fırsatçıların çıktığını, bu nedenle işletme kayıt belgesi bulunan işletmelerden ürün alınmasının önem taşıdığını dile getirdi.

Tüketicilerin, ürünlerde şüpheli herhangi bir durum halinde Tarım ve Orman Bakanlığının 174 numaralı "Alo Gıda Hattı"nı arayarak bildirimde bulunabileceğine işaret eden Korkmaz, başvurular sonucu ilgili il ya da ilçe müdürlüğünün gereken denetimi ve yaptırımı uygulayacağını kaydetti.