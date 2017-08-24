Bayram sevincinizi

İSTANBUL (AA) - GÜÇ GÖNEL SAĞIROĞLU - Otobüs firmaları, Kurban Bayramı öncesinde hiçbir denetime tabi olmadan, yasalara aykırı taşımacılık yapan "korsan" taşımacılar konusunda vatandaşları uyardı.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere ek seferler koyduklarını, son dönemde yoğun talep nedeniyle ek seferlerin de dolma noktasına geldiğini söyledi.

Özcan, belgeli şekilde taşımacılık yapan firmaların yanı sıra "korsan" tabir edilen, denetimsiz araçların da bu süreçte sayısının artacağına dikkati çekti.

Otogardan çıkış yapan araçların sürücülerinden SRC belgesi, psikoteknik raporu gibi belgeler istendiğini anlatan Özcan, otobüslerde de dijital takometrenin mutlaka kontrol edildiğinin altını çizdi.

Özcan, güvenlik kuvvetlerinin dijital takometreye ait kartı incelediğinde, aracın geriye dönük tüm hareketlerini görebildiğini, otobüsün son bir yılda kaç saat ve kilometre yolda olduğunun da bu şekilde anlaşılabildiğini söyledi.

Otogar çıkışı olmayan, denetimsiz araçlara ise bu tür bir kontrol yapılamadığını vurgulayan Özcan, şöyle konuştu:

"İlçelerden kalkan bu tarz denetimsiz, korsan tabir edebileceğimiz otobüsler, bayram dışında sadece İstanbul'dan günde ortalama 500-600 sefer yapıyorlar. Biz nasıl ek seferler koyduysak, bayram münasebetiyle korsan taşımacıların sayısı da yüzde 30 artar. Bunu güvenlik kuvvetlerine, ilgili bakanlıklara bildirdik ancak maalesef sonuç alınamadı."

- "Kasapta otobüs bileti satılıyor"

İstanbul'da bazı ilçelerde kahvehanede, kasap dükkanında bile bilet satıldığını, bu araçlarla haftada 3-4 sefer düzenlendiğini dile getiren Özcan, "Özellikle Karadeniz bölgesinde yaşayan ve bu bölgedeki illerden fındık, çay gibi ürünler getirmek isteyenler, bu tarz seferleri talep ediyorlar. Çünkü bu araçlar vatandaşı kapısının önünden alıyor, yine kapısının önüne bırakıyor." dedi.

Özcan, özellikle bayram öncesinde bu uyarılarını yinelediklerini belirterek, vatandaşlara, "Ucuz diye hiçbir kontrolü olmayan bu araçlarla seyahat etmeyin." uyarısında bulundu.

- "Hiç uzun yola gitmemiş bakımsız araçlar"

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım da Kurban Bayramı öncesinde günlük 22 bin olan sefer sayılarını 32 bine çıkardıklarını söyledi.

Özellikle 26 ve 27 Ağustos itibarıyla ek seferler dahil olmak üzere otobüslerde yer bulmaya imkan kalmayacağının altını çizen Yıldırım, bu ihtiyacı fırsata çevirmek isteyen korsan taşımacıların da devreye gireceğini vurguladı.

Otogarlarda otobüslerin denetim altında tutulduğunu, şoför sayısından çalışanların sağlık testlerine kadar her konunun denetim altında olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın, kentin muhtelif bölgelerinde 'korsan taşımacı' tabir ettiğimiz, hiç uzun yola gitmemiş, bakımsız araçlarla yola çıkmamaları lazım. Bayramda bunlar otogar çevrelerinde türüyor. Bakanlıkla şu anda bu konuda etkin bir şekilde denetim yaptırıyoruz ama yeterli olmuyor. Bazen kötü niyetli insanlar şehir içinde belgesiz taşıtlarla insanlara bilet kesip taşımacılık yapabiliyorlar. Buna izin verilmemesi lazım."