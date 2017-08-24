Bayram tatili için Güneydoğu'dan davet var

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Tarihi mekanları, inanç turizmindeki değerleri ve birbirinden değerli lezzet duraklarıyla turizm pastasından her geçen gün daha fazla pay almaya başlayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 10 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin uğrak noktası olacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör olayları nedeniyle son yıllarda sancılı bir dönemden geçen Güneydoğu turizmi, sağlanan barış ve huzur ortamı sayesinde adeta küllerinden yeniden doğuyor.

İnanç, kültür ve gastronomi alanındaki turizm değerleriyle her geçen gün daha fazla turist ağırlayarak turizm pastasındaki payını artıran bölge, tarihin doğayla buluştuğu eşsiz güzellikteki kentleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir tatil imkanı sunuyor.

Son dönemlerde turistlerin uğrak noktası olmaya devam eden bölgenin önemli turizm merkezlerinden özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa'da 10 günlük bayram tatili için bir yoğunluk bekleniyor.

Otellerdeki rezervasyonların büyük oranda dolduğu söz konusu illerde, otel işletmecileri tatilcilere "rezervasyonsuz yola çıkmayın" önerisinde bulunuyor.

- Güneydoğu turları Gaziantep'ten başlıyor

Gastronomi turizmiyle de dikkati çeken Gaziantep'te de ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in geçen yıl "Şimdi Gaziantep'e Gelme Zamanı" sloganıyla başlattığı ve kentteki turizm hareketliliğine önemli katkılar sağlayan turizm hamlesinin, Kurban Bayramı'nda da etkili olması bekleniyor.

Son dönemlerde, özellikle hafta sonları tur otobüslerinin fazlalığının dikkati çektiği kentte, Zeugma Mozaik Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi gibi mekanlar, sıklıkla ziyaret edilen bölgeler arasında yer alıyor.

Restoranlarda da yoğunluğun olduğu kentteki otellerde, rezervasyon yaptırmadan yer bulmak da pek mümkün olmuyor.

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te, restoranlar da turistlerin ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor.

Baklavanın başkenti Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, eşsiz bir mutfak kültürüyle de karşı karşıya kalıyor. Izgara ve tatlı çeşitleri dışında 400'e yakın, kente özgü kazan yemeğini tatma fırsatı bulan ziyaretçiler, onlarca müzeyi ziyaret ederek kültürel bir yolculuğa da çıkabiliyor.

- Bölgenin her yeri tarih dolu

Başta dünyanın en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen 12 bin 500 yılık geçmişe sahip Göbeklitepe ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen bölgeye ev sahipliği yapan Şanlıurfa, tarihi dokuları görmek ve inanç turizminin önemli değerlerini keşfetmek isteyenleri bekliyor.

Perre Antik Kenti ve güneşin en güzel doğup battığı yer olarak belirtilen Adıyaman ile bölgede terör nedeniyle en fazla sıkıntıyı çeken Diyarbakır da turizmden umutlu. Tarihi taş evleriyle dikkati çeken Mardin de Güneydoğu turlarının son durağı olarak biliniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin kültürel mirastan gastronomiye kadar farklı alanlarda çok önemli bir mirasa sahip olduğunu söyledi.

Bu anlamda Gaziantep'in de büyük bir hazineye sahip olduğunu anlatan Şahin, kültürel değerleri turistlerin beğenisine sunarken, "Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı, Gaziantep'i keşfet" dediklerini vurguladı.

Gaziantep başta olmak üzere bölgenin değerlerini bayram tatilinde de yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunacaklarını aktaran Şahin, "Misafiri davet ederken mutfağının güçlü olması ve evine güvenmen lazım. Biz evimize ve potansiyelimize güveniyoruz. Tüm Türkiye'ye şunu söylüyoruz; Eğer deniz, kum ve güneşten sıkıldıysanız, tarihi mirastan beslenen bir yapınız varsa, Roma'yı, Osmanlı'yı, Selçuklu'yu ve onların eserlerini görmek istiyorsanız bu bölgeye gelin."

Gaziantep'te büyük bir hayvanat bahçesinin de bulunduğunu belirten Şahin, küçük çocukları olan ve hayvanlar alemine merak salanların da bölgeye rahatlıkla gelebileceğini kaydetti.

500 yemek çeşidi bulunan Gaziantep'in bölgenin en önemli gastronomi kenti olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

"Lezzet başkentiyiz. Damağını tatlandırmak ve midesini bayram ettirmek isteyenleri bekleriz. Gönüle giden, mideden geçer. Özellikle gastronomiyle beraber, lezzet başkenti olma özelliğini kültürel değerlerimizle birleştirerek herkesi Gaziantep'e, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bekliyoruz."



Gaziantep'teki otel işletmecilerinden Ömer Faruk Ünlü de geçen yılın turizm açısından oldukça kötü geçtiğini belirterek, terör olayları nedeniyle özellikle yerli turist konusunda büyük bir kayıp yaşandığını hatırlattı.

Bölgede terör olaylarının sonlandırılması, sınır hattının temizlenmesiyle beraber 2017 yılının turizmcileri sevindirdiğini aktaran Ünlü, "Şu anda tüm otellerdeki ortalama doluluk oranı yüzde 80 civarında. Halen talepler devam ediyor. Bölgeye gelmek isteyen tatilcilerimizi rezervasyon yaptırmaya davet ediyorum. Çünkü bayram tatilinde rezervasyonsuz olanlar sıkıntı yaşayabilir." diye konuştu.