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Bayram tatili öncesi “Yakıt Puanlar“ Opet'ten

Opet, farklı günlerde 3 kez tek seferde 200 TL ve üzerinde akaryakıt alışverişi yapan müşterilerine, her ödeme için 10 TL, 25 TL veya 100 TL değerinde yakıt puan hediyelerinden birini kazanma fırsatı sunuyor.

Bayram tatili öncesi “Yakıt Puanlar“ Opet'ten
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Opet istasyonlarında farklı günlerde 3 kez tek seferde 200 TL ve üzerinde akaryakıt alışverişi yapan müşteriler, her ödeme için 10 TL, 25 TL veya 100 TL değerinde yakıt puan hediyelerinden birini kazanıyor.

Opet açıklamasına göre, şirket, hayata geçirdiği kampanyalarla müşterilerine ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

Kampanyaya katılan Opet müşterileri, farklı günlerde 3 kez tek seferde 200 TL ve üzerindeki akaryakıt alışverişlerinde her ödeme için 10 TL, 25 TL veya 100 TL değerinde yakıt puan hediyelerinden birini kazanma fırsatı yakalıyor.

8 Ağustos ila 15 Eylül tarihleri arasında "KAZAN" yazıp boşluk bırakarak aktivasyonlu cep telefonu numaralarını ya da aktivasyonlu Opet Kart numaralarını 6738'e kısa mesaj olarak gönderen Opet müşterileri, Opet mobil uygulamasında "katıl" butonuna tıklayarak da kampanyaya dahil oluyor.

Opet müşterilerinin minimum 45 TL, maksimum 150 TL değerinde yakıt puan kazanabildiği kampanyada kazanılan yakıt puanlar 15 Aralık’a kadar tek seferde 200 TL ve üzerinde akaryakıt alışverişlerinde kullanılabiliyor.

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