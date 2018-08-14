Bayram tatili sahildeki çadır kamplarını da doldurdu

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesine kadar olan sahil şeridini kapsayan Edremit Körfezi'nde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala otellerin yanı sıra çadır kamplarda da yer bulunamıyor.

30 binin üzerinde yatak kapasitesi ve yazlık olarak kullanılan 130 bine yakın ikinci konuta sahip iç turizmin lideri Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde Kurban Bayramı'na bir hafta kala turizm işletmelerindeki doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı.

Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla talebin artması, körfezde irili ufaklı çadır kamplarda bile yerlerin dolmasını sağladı.

Edremit'in Güre Mahallesi'nde deniz kıyısındaki çadır kamp işleten Yüksel Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygun fiyat ve doğayla baş başa tatil imkanı gibi avantajlarla çadır kamplara geçen yıllara oranla daha fazla ilgi olduğunu söyledi.

Otelde kalanların denizden ya da havuzdan odaya, odadan restorana gibi sabit, sıkıcı tatil yaptığını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Kimseyle bir diyalog kuramıyorsunuz. Böyle olunca sıkılıyorlar. Oysa çadır alanları öyle değil. Çadır alanlarındaki kalacağın çadıra birinci gün geldikten sonra herkes selam veriyor, çay kahve söylüyorlar ve dostluklar başlıyor. Bizim kampımızda 30 aile sabit olarak 18 senedir geliyorlar buraya. Çadır kampları tercih edenler bir aile ortamı huzur buluyor. Ağaçların altında doğayla baş başa oluyorlar. En azından toprağa çıplak ayakla basıyorlar. Dört ay burada kalanlar var ve sıkılmıyorlar."

Arslan, günlük 80 lira çadır ücreti alındığını ve bu çadırlarda 4-5 kişinin rahatlıkla kalabildiğini ifade ederek, "Yatak, masa, sandalye, buzdolabı, elektrik kullanımı, mutfak, duş ve tuvalet kullanımı bu fiyatın içinde. 9 günlük Kurban Bayramı tatili için yüksek oranda doluluk var ve kampta hiç yer kalmadı. Tesislerde dolmuş öyle duyduk. Yerini garanti etmeyenler sorun yaşayabilir." dedi.

- Boş çadır kalmadı

Çanakkale'nin Ahmetçe köyü sahilinde çadır kamp işleten Sevinç Coşkun da Kurban Bayramı için boş çadırlarının kalmadığını ifade etti.

Bayram öncesinde bile tam doluluğa ulaştıklarını dile getiren Coşkun, "Kendi çadırı ile gelerek kampımızda kalmak için arayıp rezervasyon yaptıranların sayısı da bir hayli fazla. İçinde bazalar var ve üç kişiye kadar kalınabilecek çadırın günlük ücreti 90 lira. Bu fiyatın içine şezlong ve ortak kullanım alanları da dahil. Kendi çadırını kuranlardan da 70 lira alıyoruz. Kendi çadırı ile gelenler de bizim çadırı kullananlarla aynı haklara sahipler. Sistem bu şekilde işliyor." diye konuştu.

Küçükkuyu sahilinde çadır kamp işletmecisi Özcan Coşkun ise en büyük kamp alanına sahip olmalarına rağmen çadır sayısını az tutarak daha huzurlu bir tatil imkanı sunmaya çalıştıklarını belirterek, "Bundan dolayı da daha çok tercih edilir olduk. Kurban Bayramı için hiç boş çadırımız yok. Hatta kendi çadırlarıyla gelmek isteyenlerden de yoğun rezervasyonlar aldık. Tamamen doluyuz." ifadesini kullandı.

Eskişehir'de bir seyahat acentesi sahibi olan ve bayram öncesi müşterilerine önerebileceği yerleri keşfetmek amacıyla çadır kampta konaklayan Gürsel Gedik de şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nda çadır kamplarda yer olduğunu sanmıyorum. Otellerde de yer yok. İnsanlar gerçekten çok bunaldılar. Kendilerini bir yere atmak, en azından ayağını denizin suyuna sokmak istiyorlar. Şu anda bulunduğum kamp benim bütün ihtiyaçlarıma gerektiği şekilde cevap verebiliyor. Bizim ülkemizde her imkan var. Düşünün bir Norveçli geliyor, çadırını, karavanını kuruyor burada 10 gün tatilini yapıyor. Şu havayı, güneşi, denizi bulması mümkün değil kendi ülkesinde. Bunun kıymetini bilmek gerekir."



