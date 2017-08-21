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Bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürüyor

- Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasının ardından rezervasyonlarda yoğunluk yaşanan Kocaeli'nin Kartepe bölgesindeki otellerde doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı - Kartepe'deki otelin Genel Müdürü Ünal: -"Sıcaklardan kaçmak için burası ideal bir yer. Oksijen oranı yüzde 80'lerde. Çok temiz bir havası var. İnsanlar buraya geldiklerinde uykularını müthiş bir şekilde almış olarak kalkıyorlar. Hiç kendilerini yorgun hissetmiyorlar" -"Daha çok Ortadoğu'dan ve Türki Cumhuriyetlerinden turistler yoğun ilgi gösteriyor. Yazın genelde Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya'dan misafirlerimiz geliyor"

Bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürüyor

KOCAELİ (AA) - Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasının ardından rezervasyonlarda yoğunluk yaşanan Kocaeli'nin Kartepe bölgesindeki otellerde doluluk oranının şimdiden yüzde 70'e ulaşması, otel işletmecilerinin yüzünü güldürüyor.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın bin 600 metre zirvesinde, İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafedeki Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe, yaz mevsiminde de doğası, yeşilliği, ''doğal klima'' olarak nitelendirilen havası, alabalığı, dereleri, tatlı su kaynaklarıyla ve bölgeye özgü yemekleriyle ilgi görüyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen yüzlerce çeşit ağaçla kaplı Kartepe'de, kar ve su kayağı, trekking, kuş gözlemciliği, yamaç paraşütü, yelken, otomobil yarışları ve binicilik sporları yapılabiliyor.

-"Bayram tatilinin uzaması doluluk oranını yüzde 25 arttıracak"

Kartepe'deki otelin Genel Müdürü Mehmet Zeki Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramının 10 güne uzatılmasının turizmcileri sevindirdiğini, oteldeki dolululuk oranının yüzde 20-25 arttığını söyledi.

Bayram tatilinin 10 gün olma ihtimaline göre önceden gerekli hazırlıkları tamamladıklarını belirten Ünal, otelin şu anda doluluk oranının yüzde 70 olduğunu, bayram için rezervasyonların devam ettiğini, önümüzdeki haftaya kadar yüzde 85'e ulaşacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Bölgenin mesire alanı olduğunu ifade eden Ünal, "Burası aynı zamanda bir spor köyü. Türkiye'nin en büyük kapalı spor salonuna sahibiz. 10 potamız, 8 futbol sahamız var. Buraya dünyanın çeşitli ülkelerinden futbol, basketbol ve voleybol takımları kamp yapmaya geliyorlar. Takımlar sayesinde şu anda doluluk oranımız günlük olarak yüzde 70 ila 85 arasında. İnsanlar öncelikle güneye, Ege bölgesine rezervasyonlarını planlıyorlar. Oraya gidemeyenler, İstanbul ve yakın çevresinde vakit geçirmek isteyenler de 1-2 günlüğüne buraya geliyorlar." diye konuştu.

-"Kartepe, Arap turistlerin gözdesi oldu"

Daha çok Ortadoğu'dan ve Türki Cumhuriyetlerinden turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Ünal, "Yazın genelde Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya'dan misafirlerimiz geliyor." diye konuştu.

Bin 600 metre yükseklikte olan Kartepe'nin, bilhassa yazın sıcaklarda yukarısı ile aşağısı arasında 14-15 derece fark ettiğine dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Sıcaklardan kaçmak için burası ideal bir yer. Oksijen oranı yüzde 80'lerde. Çok temiz bir havası var. İnsanlar buraya geldiklerinde uykularını müthiş bir şekilde almış olarak kalkıyorlar. Hiç kendilerini yorgun hissetmiyorlar. Doğa yürüyüşü yapabiliyorlar. Macera mancınıklarımız, salıncaklarımız var. ATV safarisi yapılıyor. Atlarımız var, atlarımıza binebiliyorlar. Telesiyejlerle zirveye çıkıp, manzara seyredebiliyorlar. Burasının bir özelliği de yukarı çıktığınız zaman hem denizi hem de Sapanca Gölü'nü aynı anda görebiliyorlar. Aynı zamanda hafta sonları, hafta içi vakit geçirilebilecek mesire yeri burası."

Otelin ve tesislerin yaz kış 12 ay boyunca açık olduğunu aktaran Ünal, günü birlik ziyaret edilebildiğini, her mevsim değişik aktiviteler, kışın kayak, yazın çeşitli sporlar ve doğa yürüyüşleri yapılabildiğini sözlerine ekledi.

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Bayram TatiliKartepeTurizm
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