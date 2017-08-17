Bayram tatili uzadı otogarlarda yoğunluk başladı

EDİRNE/ KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Kurban Bayramı tatilinin Bakanlar Kurulu kararıyla 10 güne çıkarılmasının ardından Trakya'daki otobüs şirketleri ,biletlerin tükenmek üzere olması nedeniyle vatandaşların şehir dışına çıkma talebini ek seferler düzenleyerek karşılamaya hazırlanıyor.

Tatilini Trakya bölgesi dışında geçirmek isteyenler, memleketlerine ya da güney illerine otobüs bileti rezervasyonunu yaptırmaya başladı.

Trakya'daki otobüs şirketleri de tatil nedeniyle vatandaşların yoğunluğa neden olan şehir dışına çıkma talebini, ek seferler düzenleyerek karşılamayı planlıyor.

Bazı vatandaşlar biletlerini internet üzerinden satın almayı tercih ederken, bazıları da bilet almak ya da ek seferle ilgili bilgi edinmek için otogarlara gidiyor.

Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminalinde de bayram tatilinde yolculuğuna çıkma planı olanlar, yazıhanelere gelmeye başladı. Gidecekleri yerlere seferlerin dolduğunu öğrenen bazı vatandaşlar ise bilet almak için ek seferlerin açılmasını bekliyor.

- "Kesinlikle yolcularımızı yolda bırakmayız"

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Edirne Otogar İşletmecisi Mustafa Altunhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili nedeniyle bilet satış ve rezervasyonlarında yoğunluk olduğunu söyledi.

Hiçbir yolcuyu mağdur etmeyeceklerini ifade eden Altunhan, "Bir kişi eğer Türkiye'nin herhangi bir iline bilet bulamazsa kendi özel aracımla götürmeye hazırım. Bunda çok iddialıyız. Kesinlikle yolcularımızı yolda bırakmayız, 'Bilet yok' demeyiz. Bundan emin olsunlar." diye konuştu.

Edirne'den en çok İstanbul seferi için bilet sattıklarını belirten Altunhan, şöyle devam etti:

"Şu anda en fazla İstanbul'a bilet satılıyor. Günde 25 sefer yapıyorsak bu, bayramda 100 sefere kadar çıkıyor. Günde bin yolcu taşıyorsak bunu 5 bine de çıkartabiliriz. Bir sorun olacağını zannetmiyorum. Kimse yolda kalmaz. İnşallah herkesi sağlıklı sıhhatli şekilde sevdiklerine kavuştururuz, her zaman olduğu gibi.

10 günlük tatil, otobüsçülere hakikaten iyi bir sezon olur, iyi bir motivasyon, bereket olur. Binlerce kişi ekmek yiyor turizmde, otobüsçülükte, hava yollarında... Bunun etkisi her yere, tüm esnafa yayılacak. Bazı yerde insanlar tatil yapacak, bazı yerlerde de kazanç kapısı olacak."



- "Yolcularımız biletlerini erken almalı"

Kırklareli'de, bir otobüs firmasının yazıhane müdürü Erkan Kurtçu, bayram dolayısıyla yoğunluk yaşanmaya başlandığını söyledi.

Vatandaşların bayram öncesi rezervasyon yaptırdığını ifade eden Kurtçu, yoğunluktan dolayı memnun olduklarını belirtti.

Vatandaşların tatil rotalarını özellikle Ege bölgesi olarak belirlediğini aktaran Kurtçu, ''Kırklareli otogarında rezervasyon biletlerimiz tükenmek üzeredir. Ege'ye giden araçlarımızda yoğunluk var. Ek servisler çıkartabiliriz. Yoğunluk tatilin 10 gün olmasıyla arttı. Herkes tatile gidiyor. Bayram tatilinde şehir dışına çıkacak yolcularımız biletlerini erken almalılar. Birçok rezervasyon doldu.'' diye konuştu.

Kurtçu, vatandaşların İzmir, Çanakkale, İstanbul ve Ankara'ya bilet aldığını kaydetti.

Yazıhane görevlisi Veysel Akman da tatilin 10 gün olarak belirlenmesinden dolayı bütün esnafın yüzünün güldüğünü bildirdi.

Vatandaşların tatile gitmek amacıyla erken rezervasyon yaptığını aktaran Akman, biletlerin tükenmek üzere olduğunu sözlerine ekledi.

- "Bilet satışlarımız yüzde 70 seviyesinde"

Tekirdağ'da, bir otobüs firmasının il müdürü Nigar Duman, bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasının otobüs firmalarında yoğunluğuna neden olduğunu söyledi.

Geçen yıla oranla daha erken bilet alındığını belirten Duman, şunları kaydetti :

"Tekirdağ'dan Ege bölgesine satışlarımız daha yoğun. Bilet satışlarımız yüzde 70 dolmuş seviyesinde. Tekirdağ'ın nüfusu az olması nedeniyle direkt seferler çoğu firmada yok ve İstanbul aktarmalı gidiyor. Ek seferler talebe göre açılacaktır. Koltuklardaki doluluk oranları yüzde 100'e ayın 21-22 si gibi ulaşacaktır. Yolcuların bilet almayı son dakikaya bırakmamasını istiyoruz."