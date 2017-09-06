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Bayram tatilinde Babadağ'dan 8 bin 838 kişi uçtu

- Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde 8 bin 838 kişi yamaç paraşütüyle uçtu

Bayram tatilinde Babadağ'dan 8 bin 838 kişi uçtu

MUĞLA (AA) - Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nde, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde 9 bine yakın kişi paraşütle uçtu.

Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi İşletme Müdürü Salih Büyükkoca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'da yaşanan yoğunluktan dolayı memnun olduklarını belirtti.

Bayramda Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nde 8 bin 838 uçuş gerçekleştiğini anlatan Büyükkoca, "Yapılan uçuşların büyük bölümünü yerli turistler yaptı. Uçuş sayılarından memnunuz. Beklediğimizin biraz üzerinde uçuş gerçekleşti." dedi.

Bayram tatilinden sonra beklenen düşüşün yaşanmadığını vurgulayan Büyükkoca, yerli turistler evlerine dönse de yabancıların yamaç paraşütüne ilgisinin devam ettiğini kaydetti.

Bölgede çalışan ve tandem (ikili) uçuş yapan pilotların bayram sürecinde ve öncesinde hiçbir kaza yaşamadığını aktaran Büyükkoca, Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapanların, Ölüdeniz ve Göcek 12 Adalar manzarasını kartpostal gibi izleyebileceğini bildirdi.

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