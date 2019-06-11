Bayram tatilinde süne mesaisi yaptılar

KIRŞEHİR (AA) - Hububat üretim merkezlerinden Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile çiftçiler, Ramazan Bayramı tatilinde süneyle mücadele etti.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 milyon dekarlık alanda hububat ekildiğini söyledi.

Süne mücadelesinin iki ay önce kışlak, nif ve ergin sayımlarıyla başladığını belirten Şahin, son iki haftadır yoğun ilaçlama dönemine girildiğini, bu çalışmanın yaklaşık iki hafta daha süreceğini dile getirdi.

Şahin, süne miktarında önceki yıllara oranla yüzde 900'lük artış olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kışlak, nif ve ergin sayımlarından elde ettiğimiz verilerden bu artışı gözlemledik. Eğer ciddi mücadele etmeseydik, 20 milyon lira gibi bir zararımız olacaktı. Bundan dolayı bayramdan itibaren tüm arkadaşlarımızı bu mücadele için seferber ettik. Muhtarlarımıza duyurularımızı, ziraat odalarıyla toplantılarımızı yaptık. Ekiplerimizi hafta sonlarında da çalıştırdık. Şu anda tüm alanlarda başarılı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz."

Kırşehir Valiliğinin öncülüğünde süne mücadelesi için İl Özel İdare bütçesinden 100 bin lira ayrıldığını belirten Şahin, "Bu parayla ince lastikli tekerler aldık. Bu tekerler ilaçlama sırasında buğdaya fazla zarar vermiyor." dedi.

- Yozgat

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin Özdemir, bölgede hububat zararlısı süne popülasyonunda önceki yıllara göre yüzde 500'e varan artış gözlemlendiğini bildirdi.

Tarım arazilerinin 3 milyon dekarında hububat ekili olduğunu dile getiren Özdemir, "İl genelinde 60 mühendisten oluşan 23 ekibimiz sürekli arazide yer aldı. Ramazan Bayramı tatilini dahi kullanmadan ekili alanlarda süne kontrolü yaptı." diye konuştu.

Mücadele yapılmazsa sünenin hububatta yüzde 100'e varan zarara yol açabileceğine dikkati çeken Özdemir, "Geçen yıl 300 bin dekar alanda ilaçlama yapılması gerekirken 9 bin dekar alan ilaçlandı. Geçen yıl yeterli ilaçlama yapılmadığı için de bu yıl süne popülasyonu çok arttı." dedi.

- Kırıkkale

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz da süne mücadelesini 11 ekip ve 33 teknik personelle yürüttüklerini söyledi.

Bu seneki bilgilendirme çalışmalarına çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiğini ve 200 bin dekar alanın ilaçlanmasını hedeflediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Süneyle mücadelede amaç, buğdayın ekmeklik özelliğini korumak ve çiftçinin ürününün kalitesini, değerini artırarak hem çiftçilerin hem de ülke ekonomisinin kazançlı çıkmasını sağlamak. Bayram tatilinde ve hafta sonlarında mesai gözetmeden hububatın verim ve kalitesini düşüren zararlıların başında gelen süneye karşı mücadele çalışmalarını teknik talimatlar çerçevesinde yoğun şekilde yürüten ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."