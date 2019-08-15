Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 52 ölü, 427 yaralı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun arttığı 9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 17.00’ye kadar ülke genelinde ölümlü ve yaralamalı birçok kaza meydana geldi. Son 24 saatteki kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı. Bayram tatilinin başladığı cuma günü mesai bitiminden şu ana kadar meydana gelen kazalarda ölü sayısı 52’ye, yaralı sayısı 427’ye yükseldi.



Son 24 saatteki kazalar



Gaziantep’te Ramazan Aydoğdu idaresindeki 27 ADM 479 plakalı minibüs, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 55’inci kilometresinde yol kenarında park halinde bulunan ve sürücüsü belirlenemeyen 48 ABF 437 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi kazayı görüp duran bir kadın doktorun ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.







Bayburt’ta Havar Ayoob Yaseen’in (32) kullandığı Irak plakalı otomobil, Kop Dağı yakınlarında devrildi. Kazada, araçta bulunan Irak uyruklu Salah Ayoob Yaseen (28) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile araçtaki Rozheen Tahseen Yaseen (28), Sıma Obadullah Yaseen (23), Meenna Havar Ayoob (6), Haron Havar Ayoob (4), Bilal Salah Ayoob (2), Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.







Artvin’de Yusufeli ilçesinin Hastane Caddesi’nde Hamza Çelik’in kullandığı 75 AR 131 plakalı kamyonet şarampole yuvarlandı. Kamyonette bulunan İbrahim Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Çelik ise Yusufeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.







Aksaray’da Veysel Akgün yönetimindeki 09 TM 389 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 30. kilometresinde devrildi. Kazada aynı aileden Bedia (74), Menşure (27), Hüseyin Ali Akgün (4) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile araçtaki Abdülkadir, Eşref, İbrahim Ayaz Akgün sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.







Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Gaziantep’in Nizip ilçesinde, motosikletin minibüs durağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.



Niğde’nin Çiftlik ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Orhan Gezer yönetimindeki 40 ER 735 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 35. kilometresinde devrildi. Kazada 5’i çocuk 7 kişi yaralandı. Şanlıurfa’daki diğer kazada ise Sadun Tatmaz yönetimindeki 34 BY 9048 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 37. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü ile araçtaki 6 kişi hastaneye kaldırıldı.







Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Hüseyin A.’nın kullandığı 06 FCE 07 plakalı otomobil, Mengen-Devrek yolunda refüje çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki 4 yolcu yaralandı.



Elazığ’da Bilal Demir’in kullandığı 34 FJ 3160 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 EU 928 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan 23 EU 928 plakalı otomobildeki 5 kişi yaralandı.







Bartın’da, Zonguldak istikametine giden Osman B. idaresindeki 74 BU 634 plakalı otomobil, Esenyurt mevkisinde karşıya geçmek isteyen Buse (24) ve yanındaki Ege Arslan’a (5) çarpmamak için önce refüje çıktı. Daha sonra yayalara çarpan sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada eşi, 7 ve 11 yaşındaki çocukları ile yayalar Buse ve Ege Arslan yaralandı.



Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi, Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde ağaca çarpan motosikletteki iki kardeş, Düzce’de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kardeş yaralandı.



Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, Adana-Elazığ seferini yapan 63609 sefer sayılı yük treni Beyoğlu Mahallesi’nin Kahramanmaraş-Adana kara yoluna bağlanan hemzemin geçitte, demir yoluna kontrolsüz şekilde giren Mehmet Oğul yönetimindeki 07 HHH 99 plakalı otomobile çarptı. Kazada bayram ziyaretinden döndüğü öğrenilen sürücü ve araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı. 2 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti.







Gaziantep’te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Nizip-Gaziantep kara yolunun 15. kilometresinde Mehmet Kiraz’ın kullandığı 27 IM 207 plakalı otomobile, Edip Kalkan yönetimindeki 54 DT 054 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı.



Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında da 2 kişi yaralandı. Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 kişiden 2 yaşındaki Elanur Koç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.