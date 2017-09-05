Bayram tatilindeki ölümlü trafik kazalarında düşüş

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, bu yıl Kurban Bayramı tatili süresinde araç yoğunluğu bir önceki yıla göre yüzde 20 artmış olmasına rağmen kazalardaki ölüm oranında yüzde 15 azalma meydana geldiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl ile geçen yılın Kurban Bayramı tatilleri karşılaştırıldığında pik saatlerde karayollarındaki araç yoğunluğunda yüzde 20 oranında artış meydana geldi. Bu bayramda yaşanan araç yoğunluğunun son yılların en fazlası olduğu tespit edildi.

Vatandaşların bayram tatili öncesi, tatil süresi ve sonrasında güvenli bir yolculuk yapabilmesi amacıyla bir dizi tedbirler alındı, uygulamalar gerçekleştirildi. Bu bayramda, diğer bayramlara göre iki kat fazla ekip ve personel görevlendirilirken, toplam 6 bin 635 ekipte 52 bin 936 personel mesai yaptı.

Trafik ekiplerinin sorumluluk alanlarında ve denetim noktalarında etkinliği ve görünürlükleri öne çıkarıldı.

24 Ağustos ve 3 Eylül tarihlerinde jandarma ve polis trafik ekiplerince gerçekleştirilen Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi 5 ve 6 uygulamalarında, denetlenen 353 bin 963 araç ve sürücüden, 34 bin 54'üne ceza kesildi, 6 bin 26 araç ise trafikten men edildi.

Aynı denetimlerde 144 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alınırken, 9 çalıntı araç ve 164 aranan kişi yakalandı.

Bakanlık tarafından bayram süresince trafik kazalarının azaltılması amacıyla yoğun bir kamuoyu bilgilendirme faaliyeti de yürütüldü.

Bu kapsamda tüm GSM operatörleri ile navigasyon uygulaması Yandex aracılığıyla sürücülere, kazaların yoğun olarak yaşandığı bin 800 nokta hakkında uyarıcı mesajlar gönderildi. Ayrıca mola noktalarında da bilgilendirici mesajlara yer verildi.

- "Frene değil, kurala güven" mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafikte farkındalığı artırmak amacıyla köşe yazarları ile görsel medya kurumlarına "Frene değil, kurala güven" mesajının yer aldığı mektuplar iletti.

Bu doğrultuda 17 köşe yazarı 31 kez gazetedeki köşelerinde bu mesaja yer verirken, 10 spiker de ekranlardan aynı mesajı vatandaşlara ileterek kampanyaya destek oldu. Ana haberlerde de 207 kez trafik bilgilendirme haberleri vatandaşlara ulaştırıldı.

Konuyla ilgili yapılan diğer faaliyetler ise şöyle:

"Araç içerisinde kemer takmayla ilgili (özellikle arka koltukta) sosyal medyada farkındalık oluşturulmuştur. Trafik güvenliğine yönelik 33 kamu spotu hazırlanmış, ulusal ve yerel TV kanallarında ve sosyal medyada yayınlanmıştır. 69 ilde 291 adet maket ve model trafik ekip aracı güzergaha yerleştirilerek trafik denetimlerinde algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak amacıyla kullanılmıştır. 81 ilde, görünür bütün kavşaklar ve il, ilçe giriş çıkışlarında trafik kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla uyarıcı afişler asılmıştır. 24 güzergahta otobüslere sivil yolcu olarak bindirilen 24 merkez personeli tarafından bindiği araç sürücüsü denetlenerek, ihlali görülen 9 sürücüye 12 adet ceza uygulanmıştır. 41 merkez personelinden oluşan 14 ayrı sivil ekip, tedbirleri ve ekipleri denetlemek üzere görevlendirilmiştir. 24 ilde 28 adet drone ile 110 saat trafik denetimi yapılarak, 525 adet kural ihlali bildirilmiştir."

Trafik yoğunluğu olan 6 ilde 43 güzergahta, 66 saat süreyle helikopter ile trafik denetimi yapılarak, 10 adet kaza, 52 adet kural ihlalinin bildirildiğinin aktarıldığı açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen 2 bin 155 kilometre otoyol ağında ortalama hız denetimi yapıldı. Kazaların yoğun olduğu 20 güzergahta her 10 kilometreye bir ekip görevlendirildi.

Bayram tatili süresince trafik polis ekiplerince 1 milyon 73 bin 86 araç ve sürücü denetlendi, eksikliği görülen 170 bin 895'ine (yüzde 15,9) ceza uygulandı. Trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla bayram namazı hutbesinde vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Kazaların çoğunluğunun 18.00-22.00 ile 04.00-08.00 saatlerinde ve tek araçlı, yoldan çıkma, refüj, banketlere ve duran araç, engel ve cisme çarpma, savrulma şeklinde meydana geldiği görüldü.

Kazalar arasında, kavşak ve yayaya çarpma kazalarının öne çıktığı tespit edildi.

- Ölümlü kaza sayısında düşüş

Kazaların yoğunlaştığı 20 güzergahta daha önceki yıllarda meydana gelen kazalarda ortalama 10 kişi hayatını kaybederken, alınan tedbirler sonucunda bu bayramda aynı güzergahlarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Motosikletlere yönelik yapılan uygulama ve alınan tedbirler sonucunda ise bu yıl Ramazan Bayramı'nda motosikletlerin karıştığı ölümlü kaza sayısı 11 iken, bu bayramda bu sayı 3'e düştü.

Geçen yıl kazalarda günlük ortalama 20 kişi hayatını kaybederken, bu bayramda trafik yoğunluğu ve seyir süreleri artmasına rağmen alınan tedbirler sayesinde günlük ortalama 12 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

- Araç yoğunluğu arttı, kazalarda ölüm oranı düştü

Alınan tedbirlere rağmen 10 günlük bayram tatili süresince meydana gelen kazalarda 122 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Son dokuz yılda dokuz gün bayram tatili olan beş yılın Kurban Bayramı kazaları dikkate alındığında, bu yıl bayram tatili süresinde araç yoğunluğu bir önceki yıla göre yüzde 20 artmış olmasına rağmen, kazalardaki ölüm oranında yüzde 15 azalma meydana geldi." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca, trafikte meydana gelen can kayıplarının azaltılması amacıyla günlük meydana gelen kazaların analizleri yapıldığı gibi bu bayramda da meydana gelen kazaların analizleri ve alınan tedbirler gözden geçirilerek, önümüzdeki bayram dönemlerinde, trafik kazalarından kaynaklı yaralanmaları ve ölümleri azaltmaya yönelik ilave tedbirler planlanarak, bu yönde çalışmalar artırılacaktır.

Bayram süresince trafik ile ilgili alınan tedbirler ve kamuoyu oluşturma çalışmalarına destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, basın yayın organlarımıza, köşe yazarlarımıza, haber sunucularımıza, sanat ve spor camiamıza, sosyal medya fenomenlerimize ve tabii ki kurallara uyan ve birbirlerini uyaran vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Önemli olan karşılaştırmalı istatistikler değil, trafik konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturarak bir kişinin hayatını kurtarmaktır. Söz konusu insan hayatı olduğunda istatistiklerin bir anlamı ve önemi yoktur."