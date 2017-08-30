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Bayram tatiline giderken kaza yaptılar

- Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu, Kurban Bayramı tatili için memleketine gitmek isteyen aynı aileden 4 kişi yaralandı

Bayram tatiline giderken kaza yaptılar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu, Kurban Bayramı tatili için memleketine gitmek isteyen aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Ekrem Kaygısız'ın (33) kullandığı 42 ESM 08 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum karayolu Üzümlü ilçesi Sansa deresi mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki sürücü Ekrem Kaygısız, babası Rıza Kaygısız (65) ve annesi Safiye Kaygısız (40) ve amcasının oğlu Ahmet Kaygısız yaralandı.

Bu kişilerden sağlık durumu iyi olan Rıza ve Safiye Kaygısız çifti, ambulansla kaldırıldıkları Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ekrem Kaygısız ile Ahmet Kaygısız'a ise ambulanstaki sağlık görevlilerince olay yerinde müdahale edildi.

Sürücü Ekrem Kaygısız AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailece oturdukları Konya'dan hem Kurban Bayramı tatilini geçirmek hem de kendisine kız istemek amacıyla memleketleri Artvin'in Yusufeli ilçesine gitmek üzere, yola çıktıklarını belirtti.

Seyir halinde iken aracın lastiğinin patladığını anlatan Kaygısız, "Aracın arka lastiği patlayınca kontrolü sağlamak için uğraştım ama sağlayamadım. İlk anda zaten hızlıydım, lastik patlayınca hızı yavaşlatmama rağmen şarampole devrildik." dedi.

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