Bayram tatilinin ilk üç gününde trafik kazaları 20 can aldı

İZMİR (AA) - AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 10 günlük bayram tatilinin üçüncü gününde Denizli, Burdur, Şanlıurfa, Erzincan, Zonguldak, Bartın, Bilecik, Kastamonu, Siirt, Düzce, Gaziantep, Çorum, Kırıkkale, Manisa ve Antalya'da trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 5 kişi yaşamını yitirdi, 57 kişi yaralandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde motosikletle servis aracının çarpışması sonucu bir kişi öldü.

Mustafa Alkan'ın (17) kullandığı 20 H 7146 plakalı motosiklet, Kocabaş Mahallesi'nde Ali Cengiz idaresindeki 20 RS 348 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Mustafa Alkan hayatını kaybetti.

Gaziantep-Antalya

Gaziantep'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Mustafa Çimen, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Antalya'da halk otobüsü şoförü Yaşar Beşmumlu (57), el frenini çekmeyi unuttuğu otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Burdur

Burdur'da 13 yaşındaki çocuğun kullandığı pikabın mezarlık duvarına çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Tefenni ilçesinden Karamanlı'ya giden, 13 yaşındaki İ.Ç. idaresindeki 15 KB 451 plakalı pikap, ilçe girişindeki mezarlık duvarına çarptı.

Yaralanan İ.Ç. ile yanında bulunan 11 yaşında kardeşi M.Ç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Zonguldak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mustafa Eşgün yönetimindeki 67 UF 709 plakalı hafif ticari araç, Zonguldak-Ereğli karayolu Ören Kavşağı'nda Bora Bozkurt'un kullandığı 34 UP 2874 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Eşgün ile aynı araçta bulunan babası İsmail ve annesi Yadigar Eşgün, kamyonet sürücüsü Bozkurt ile yanında bulunan Yunus Bozkurt ve İbrahim Başaran yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yadirgar Eşgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer yaralılar, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Bartın-Çorum-Şanlıurfa

Bartın'da otomobilin çarptığı Dursun Karayel (57) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde lastiği patlayan hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ve Viranşehir ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında ise 8 kişi yaralandı.

Erzincan-Kastamonu

Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 5, Bilecik'te otomobilin domuza çarptığı kazada 5, Siirt'in Kurtalan ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Gün içinde ayrıca Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 5, Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 3, Manisa'da meydana gelen kazada 2 ve Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında ise 5 kişi yaralandı.

Bayram tatilin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 179'a yükseldi.

Muhabir: Mustafa Yıldırım-Yusuf Şahbaz