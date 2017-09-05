Bayram tatilinin konaklama sektörüne katkısı 1,5 milyar lira oldu

İZMİR (AA) - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, 10 günlük bayram tatilinin konaklama sektöründe 1,5 milyar liralık ekonomik hareketlilik oluşturduğunu söyledi.

İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde özellikle iç turizmin canlandığını, uygun fiyatlarla tatil şansı bulanların en çok Ege Bölgesi'ndeki tatil yörelerini tercih ettiğini söyledi.

Tatil nedeniyle iş hayatının durmasına rağmen turizm sektörünün canlandığını belirten İşler, "Turizmcinin bayramda yüzü güldü. 10 günlük bayram tatili konaklama sektöründe 1,5 milyar liralık ekonomik hareketlilik oluşturdu. Aynı dönemde kurban, otobüs, ulaşım, uçak bileti, benzin istasyonları gibi diğer sektörleri de hesapladığımızda bu rakamın 10 milyar liraya ulaştığını değerlendiriyoruz. Sektör olarak Türk ekonomisine katkı sağladık. Bacasız sanayi, ülkemizin ekonomik çarklarını yağladı." dedi.

İç pazarın tüm tatil boyunca lider olduğunu kaydeden İşler, İran ve ABD'den Ege Bölgesi'ne gelen rezervasyon sayısının 2015 yılına göre daha çok arttığını dile getirdi.

İşler, turizmciye desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

- "Tatil ilaç gibi geldi"

Çeşme Otelciler Birliği Başkanı (ÇEŞTOB) Veysi Öncel de bayram tatilinin 10 güne çıkmasıyla turizm bölgelerinde büyük bir ekonomik canlılığın yaşandığını aktardı.

Sektör için uzun tatillerin her zaman faydalı olduğunu işaret eden Öncel, "Otellerimizde doluluk oranları yüzde yüze ulaştı. Son yıllarda zorda olan turizm sektörü için bu 10 gün rahat bir nefes aldırdı. Tatil bize ilaç gibi geldi." değerlendirmelerinde bulundu.











