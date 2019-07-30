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Bayram ve tatil alışverişine hediye kampanyası

Boyner, 10 Ağustos'a kadar elektrikli ev aletleri dışında yapılacak 900 lira ve üzeri alışverişe 499,90 liralık Fabrika marka kabin boy valiz, bin 100 lira ve üzeri alışverişe 599,90 liralık Fabrika marka orta boy valiz hediye ediyor.

Bayram ve tatil alışverişine hediye kampanyası
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Boyner, hazırladığı kampanya ile bayram ve tatil alışverişi yapan müşterilerine valiz hediye ediyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, kadın, erkek ve çocuk koleksiyonlarıyla bir ailenin tüm bayram ihtiyaçlarını karşılayan şirket, bayramda tatile gideceklere de aradıkları her türlü giyim, aksesuar ve kozmetik ürünleri bir arada sunuyor.

Müşterilerine yönelik kampanya hazırlayan Boyner, 10 Ağustos'a kadar elektrikli ev aletleri dışında yapılacak 900 lira ve üzeri alışverişe 499,90 liralık Fabrika marka kabin boy valiz, bin 100 lira ve üzeri alışverişe de 599,90 liralık Fabrika marka orta boy valiz hediye ediyor.

Boyner, bu bayramda en trend ürünleri de müşterileriyle buluşturuyor. Sezonun popüler parçalarından oluşan giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuarlar, dünyaca ünlü aktif spor markalarından spor ayakkabıları ve spor giyim ürünleri, parfümler ve tüm kozmetik ürünleri Boyner mağazalarında yer alıyor.

Öte yandan Boyner, bayramda deniz tatilini tercih edecek müşterilerine, plaj modasının vazgeçilmez parçalarını da sunuyor. Mayolar, bikiniler, şortlar, plaj havluları, kaftanlar, plaj çantaları, terlikler, sandaletler, bavullar ve gözlüklerin yanı sıra güneş kremleri ve daha pek çok ürün Boyner'de müşterileri bekliyor.

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