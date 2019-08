Bayramda araçla seyahate çıkanlara en pratik yolculuk listesi!

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kimileri memleketine, kimileriyse sahillere gitmek üzere hazırlıklara başladı. Ulaşım masraflarını en aza indirmek isteyen seyahat severler ise bayram tatiline çoğunlukla kendi araçlarıyla çıkmayı tercih ediyor. Rotanızı ister yakınlardaki yazlığınıza ister uzaklara çevirin, otomobilinizle yola çıkmadan önce hem güvenliğinizi hem de kişisel konforunuzu düşünerek hazırlanmanız gerekiyor. Aracına trafik sigortası ve kasko yaptırmak isteyenlerle anlaşmalı sigorta şirketlerini bir araya getiren fiyat karşılaştırma sitesi Tamoniki.com, bayram sırasında otomobille yolculuğa çıkacak olan seyahat severler için en pratik yola hazırlık listesini sunuyor:



Önce kendinizin sonra çocuklarınızın maskesini takın!



Eğer çocuklu bir aileyseniz, uçak anonslarında belirtildiği gibi önce kendinizin sonra çocuklarınızın eşyalarını yanınıza almak en mantıklısı. Şaka bir yana, yoksa her ebeveyn gibi kendi ihtiyaçlarınızı en sona bırakıp tatil sırasında almanız gereken ilaçları, kişisel bakım eşyalarını, hatta mayonuzu bile unutabilirsiniz. Aklınıza geldikçe eşyalarınızı bagaja atmaya başlayın.



Elektronik cihazların şarjları



Cep telefonları, bilgisayarlar gibi elektronik cihazlarınızın yedek depolama üniteleri ya da ekstra şarj kabloları varsa yola çıkmadan mutlaka arabanın torpidosuna atın.



Çocuklar ve hayvan dostlarımızın eşyaları



Uzun otomobil yolculukları sırasında çocuklarınızın ve hayvan dostlarınızın oyalanması çok önemli. Bu yüzden onların oyuncaklarını, kitaplarını, ıslak mendil, kedi maması gibi ihtiyaçlarını aracınıza yüklemeyi unutmayın.



Atıştırmalıklar yolculuklara keyif katar



Molaları en aza indirerek hedefinize bir an önce varmak, böylece tatil masraflarınızı biraz daha kısmak isterseniz market alışverişinizi önceden yaparak atıştırmalıklarınızı evde hazırlayabilirsiniz. “Yemek çok da önemli değil” diyorsanız, o halde en azından su termosunu arabaya yerleştirmeyi atlamayın. Bakarsınız su kaynatan araç motorunuz için de lazım olabilir...



Eski yöntemlerden şaşmayın



Elektronik cihazlar her derdimize yetişse de telefonların kapsam alanı dışında kalması ya da navigasyon cihazının bozulma ihtimalini düşünerek torpidonuza mutlaka bir harita atın. Hatta aracın otopark ücretleri gibi masraflarını göz önünde bulundurarak torpidoya bozuk para koymayı da ihmal etmeyin.



Sigortasız yola çıkmayın



Aracınızla yola çıkarken, özellikle de bayram dolayısıyla yolda pek çok yasal kontrolle karşılaşabileceğinizi unutmayarak trafik sigortanızı zaten yaptırmış olduğunuzu düşünüyoruz. Ancak trafik sigortasının güvenliğiniz için tek başına yeterli olmadığını atlamayın. Fiyat karşılaştırma sitesi Tamoniki.com’un web sitesi üzerinden aracınıza en uygun teminatı seçebilir, yola çıkmadan evvel kaskonuzu da tamamlayabilirsiniz.