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Bayramda "drone" ile yol kontrolü

- Bingöl'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde yol kontrolünü "drone"larla gerçekleştiriyor

Bayramda

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı süresince vatandaşların seyahatlerini güvenle gerçekleştirmeleri amacıyla denetimleri drone ile yapıyor.

Bayramda güvenlik önlemlerini artıran ekipler, trafiğin yoğun olduğu Elazığ-Muş, Muş-Bingöl karayolu başta olmak üzere ilde belirlenen noktaları hem karadan hem de havadan denetliyor.

Belirlenen noktalara konuşlanan ekipler tarafından trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ek tedbirler alınıyor.

Bu kapsamda trafik akışı "drone" sayesinde havadan da takip ediliyor.

Bingöl Şehir Mezarlığı mevkisindeki kontrol noktasında da trafik ekiplerince uygulama yapıldı. Uygulamanın yapıldığı güzergahta drone ile yol kontrolü gerçekleştirildi.

Durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların bayramlarını kutlayan ekipler çikolata ikram etti, sürücülere emniyet kemerlerini takmaları, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren sürücüler, bu tür kontrollerin daha sık yapılmasını beklediklerini belirtti.

Bazı vatandaşlar ise kendilerine çikolata ikramında bulunan polislere şeker ikram etti.

Öte yandan il genelinde belirlenen noktalarda radar uygulaması da yapılıyor.

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BİNGÖLDenetimDroneTrafik
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