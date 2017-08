Bayramda et ve şeker tüketimine dikkat - Medicana International İstanbul Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Balkan: - "Özellikle kolesterol yüksekliği, obezite, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve şeker hastalığı ile insülin direnci olan kişilerin Kurban Bayramı'nda et ve şeker tüketimine dikkat etmeleri gerekmektedir" - Medicana International İstanbul Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Özkara: - "Et içeren yemekler öğle saatlerinde tüketilmeli, akşam yemeklerinde sebze ve salataya ağırlık verilmelidir" - Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Aksoylu: - "Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvan etleri de oldukça sert ve sindirimi zordur. Bu yüzden kurban etleri ez az 24 saat buzdolabında bekletilmelidir"

30 Ağustos 2017 Çarşamba 10:42