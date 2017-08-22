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Bayramda yolculuk "yakıt puan" kazandırıyor

- OPET ve İDO gerçekleştirdiği iş birliğiyle Kurban Bayramı tatili döneminde yolculuk eden müşterilerine "yakıt puan" hediye ediyor

Bayramda yolculuk

İSTANBUL (AA) - OPET ve İDO, gerçekleştirdiği iş birliğiyle Kurban Bayramı tatili döneminde yolculuk eden müşterilerine "yakıt puan" hediye ediyor.

Opet açıklamasına göre, sektörlerinin öncü markaları OPET ve İDO, yeni bir iş birliğine daha imza attı. 20 Ağustos – 10 Eylül'de İDO’nun Yenikapı-Bursa, Yenikapı-Bandırma, Yenikapı-Yalova, Pendik-Yalova hatlarındaki hızlı feribot seferlerinde araçlı seyahat eden yolcular, OPET istasyonlarında geçerli "yakıt puan" kazanıyor. Yakıt puanlar, kampanya dahilindeki OPET istasyonlarından yakıt alımlarında geçerli olacak.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin, İDO’nun yolculuk sonrası 72 saat içinde SMS ile ilettiği şifreyi, 15 Eylül’e kadar cep telefonu ve plaka bilgilerini ekleyerek 6738’e göndermeleri yeterli olacak. SMS gönderen müşteriler, OPET istasyonlarında kullanılmak üzere 5 TL değerinde "yakıt puan" kazanacak.

Bu şekilde kampanyaya kayıt yaptıranlara ilave olarak OPET tarafından bir şifre daha paylaşılacak. OPET mobil uygulama üzerinden İDO kampanyası şifre giriş alanına bu şifrenin girilmesiyle de 5 TL daha yakıt puan ilgili cep telefonlarına yüklenecek. Toplam 10 TL değerinde yakıt puan, OPET istasyonlarında tek seferde yapılacak 100 TL ve üzeri benzin veya motorin alışverişlerinde 30 Eylül 2017 tarihine kadar kullanılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
İDOOpet
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