"Bayramdan bayrama et yiyebiliyoruz" - Suriye'de kamplarda yaşayan halk, bayram sevincini yaşayabilmek için kurban eti dağıtılmasını bekliyor - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme sığınmacı kampında yaşayan Ahmed: - "Bayramdan bayrama yardım gelirse ancak et yiyebiliyoruz" - "Kamplarda yaşayan yüz binlerce kişi var. Henüz bazı kamplara yardım ulaşmadı. Oralara daha bayram gelmedi. Suriye'de halk yardım gelirse yaşamaya devam edebilir" - İki çocuklu Yusuf: - "Bize et dağıtıldığında bayram olduğunu hissediyoruz. Çocuklarım en son ne zaman et yediler hatırlamıyorum bile"

02 Eylül 2017 Cumartesi 12:39