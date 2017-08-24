Bayramı terörden temizlenen bölgelerde geçirecekler

KİLİS (AA) - Yıllardır süren iç savaş nedeniyle geçmişte dini bayramları ülkelerinde kutlayamayan Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde temizlenen bölgelerde Kurban Bayramı’nı geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kilis Valiliği tarafından verilen izinle 15 Ağustos'tan itibaren ülkelerine geçmeye başlayan Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Bab, Cerablus, Azez, Mare, Soran, Aktarin ve Çobanbey gibi güvenli alanlara gidebiliyor.

Öncüpınar Gümrük Sınır Kapısı gümrük sahasında sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturan Suriyeler, randevu sırasına göre hasret kaldıkları ülkelerine doğru hareket ediyor.

Sıcak havadan olumsuz etkilenen çocuk ve yaşlılar ile jandarma ve polisler özel ilgileniyor. Yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı, sağlık ekipleri sınır kapısında bekletiliyor.

Sırada beklerken ateşi çıkan Suriyeli bir çocuk, jandarma ekiplerinin yardımıyla ambulansta tedavi altına alındı.

Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri de 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşılarının tamamlanması amacıyla sınırda kurduğu sağlık merkezinde, aşılama hizmeti yürütüyor.

AFAD yetkilileri, 15 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 23 bin Suriyelinin ülkelerine geçiş yaptığını bildirdi.

Suriyeli Eset Abdurrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ nedeniyle yaşadığı bölgeye 2 yıldır gidemediğini söyledi.

Yaşadıkları bütün sıkıntılara terör örgütü DEAŞ'ın sebep olduğunu ifade eden Abdurrahman, "Ailem Halep’in Düden köyünden, onlarla birlikte bir bayram geçirebileceğim için çok mutluyum." dedi.

Bayramlaşma amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 5 Eylül Salı günü saat 08.00'de başlayıp, 15 Ekim Pazar günü 17.00'de tamamlanacak.