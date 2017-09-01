Bayramın ilk günü hayvan satışları durgun geçti

SAKARYA (AA) - Sakarya'da kurulan pazarda, Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşanan durgunluk nedeniyle bazı satıcılar kurbanlıklarını geçen yılki fiyatla satmak zorunda kalırken, bazı besiciler ise işlerin bir önceki bayram gibi iyi gitmesinden memnun kaldı.

Erenler ilçesinde kurulan pazardaki besicilerden bazıları, kurbanlık fiyatlarının düşmesinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını ancak ellerinde kalmaması için mallarını düşük fiyatlara verdiklerini ifade ederken, bazıları ise satışların iyi gittiğini belirtiyor.

Her yıl pazara gelen ve daimi müşterileri olan besiciler mallarını sattıkları için mutlu olduğunu, uzak illerden gelen besiciler de fiyat düşüklüğü nedeniyle zarar ettiklerini dile getiriyor.

Besiciler, hayvan pazarına kesimhane yapılmaması ve kesim olmaması nedeniyle satışlarını olumsuz etkilediğini savunuyor.

Eskişehir'den gelen besici Ömer Dölek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazara 150 kurbanlık getirdiklerini, 25'inin ellerinde kaldığını söyledi.

Vatandaşların bu yıl fiyatların yüksekliğinden yakındığını ancak fiyatların geçen yılki düzeylerde olduğunu ifade eden Dölek, "Bu yıl vatandaşlar mal almaktan çekindi. Burada kesimhanemiz olmadığı için kimse mal almak istemiyor. Çünkü halkımız temiz elbiseleriyle geliyor, burada malı kestirip hazır bir şekilde evlerine götürmek istiyor. Şükür zarar etmedik ama bazı arkadaşlarımız malını satamadan götürdü. Biz 5-6 yıldır buraya geliyoruz. Daimi müşterilerimiz var. İyi kötü şükür kazandık." diye konuştu.

Erzurum'dan Sakarya'ya gelen Harun Taş da 100 koyundan 20 tanesini satabildiğini belirterek, "Satış yok. Buraya gelmek için 5 bin lira nakliye verdik. Tekrar geri gidecek. Bizim halimiz ne olacak. Erzurum'dan 650 liraya aldığım hayvanı burada 700 liraya satamıyorum. Bir aydır da besliyoruz ama alan yok." şeklinde konuştu.

Besici Turgut Beyaz ise geçen yıla göre satışlarının iyi olduğunu ancak bayramın ilk günü durgunluk yaşadıklarını ifade ederek, satıştan memnun kaldıklarını aktardı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinden gelen Temel Demir ise satışların geçen seneki gibi iyi gittiğini bildirdi.

Satıcıların, bitirebilmek için hayvanlarını düşük fiyattan vermek zorunda kaldığını dile getiren Demir, "Herkesin borcu var. Elinden malı çıkarabilmek için hayvanlar geçen yıla yakın fiyatlara gitti. Hayvanlarını satamayan arkadaşlar da var. 150 tane koyun getirdim, 30 tane kaldı. Biz yıllardır hayvanımızı buraya getiriyoruz. Devamlı müşterilerimiz var. Bazı arkadaşlarımız elinden çıkarmak için malı ucuz dağıttı, gitti. Pazara getirmeden de o fiyatlara satabilirdi. Bazıları zararına verdi." ifadelerini kullandı.