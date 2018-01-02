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Bayrampaşa'da trafik kazası: 4 yaralı

- Servis minibüsü ve hafif ticari aracın karıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bayrampaşa'da trafik kazası: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda servis minibüsü ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halindeki Ali Osman Yılmaz yönetimindeki 34 JIT 37 plakalı hafif ticari otomobille sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DR 5068 plakalı servis minibüsünün karıştığı trafik kazasında minibüsün devrilmesi sonucu araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazayı gören başka sürücülerin yardımıyla devrilen minibüsten çıkarılan yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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