Bayrampaşalılardan Halep için yardım kampanyası

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da, Halep'ten göç edenlere ulaştırılmak üzere yardım toplandı.

Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa Tekstilciler ve Sanayici İş Adamları Derneği (BATİAD) öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyaya esnaf destek verdi. Bu kapsamda, içerisinde çocuklar ve büyükler için montlar, kaşkollar, çocuk bezleri, çeşitli giysiler, gıda maddeleri ve çocuk malzemelerinin olduğu 200 koli yardım toplandı.

Belediye Başkanı Atila Aydıner, 30 Aralık'a kadar devam edecek kampanyada toplanacak yardımların Türk Kızılayı ile Haleplilere gönderileceğini söyledi.

Halep'te bir insanlık suçunun işlendiğini, oradaki katliamın son bulmasını ve oraya gidecek yardımların artması gerektiğini vurgulayan Aydıner, şunları kaydetti:

''Gerek Suriye olsun gerek Halep olsun dünyanın duyarsız kaldığı bu bölgede çocuklarımızın, yavrularımızın katledildiği, kadınlarımızın tecavüze uğradığı, insanlığın yok olduğu, bir tarihin ve medeniyetin yok olduğu bir şehre biz BATİAD olarak Bayrampaşa Belediyesi olarak ve insanlık olarak elimizi uzatmak zorundaydık. Bunun için gece gündüz demeden BATİAD'ımız büyük bir seferberlik ilan etti ve Bayrampaşa'dan Gazze'ye, Bayrampaşa’dan Halep'e, Bayrampaşa'dan Suriye'ye tırlar dolusu yiyecek, özellikle kışlık giyeceklerimizi, içerisinde battaniye olan, kadın giysileri olan, çocuk giysileri olan, mont olan ve çocuk bezi olan bu gördüğünüz yüzlerce kolileri inşallah BATİAD'ımızla birlikte gönderiyoruz."

Halep'te yaşanan insanlık dramına karşı dünya ülkelerinin duyarsızlığına işaret eden Aydıner, "Artık dostluk, kardeşlik olsun. Çocuklarımız öldürülmesin, kadınlarımız öldürülmesin. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, insanlığa yapılan bu zulme karşı biz maalesef her gün gözyaşı döküyoruz. Ve o gözyaşı dökmeyenlere de diyoruz ki, bir gün gelecek bu terör belası sizi de vuracak. O nedenle bir an önce gelin, Suriye'deki savaşı durdurun ve Halep'teki insanlık suçunu ortadan kaldırın.'' diye konuştu.