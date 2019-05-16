Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda Bursa dünya food istanbul
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği

Bazı arı ve balık türleri tescil edildi

- Efe ve Gökçeada arıları, tıbbi sülük, barbunya ve Karadeniz pisi balığı gibi türlerin tescili sağlandı

Bazı arı ve balık türleri tescil edildi
banner17

ANKARA (AA) - Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) başvurusu üzerine Efe ve Gökçeada arıları, tıbbi sülük, barbunya ve Karadeniz pisi balığı tescil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, TAGEM'in başvurusu üzerine, Efe arısı (Apis mellifera Anatoliaca) ve Gökçeada arısının (Apis mellifera Anatoliaca) tescili sağlandı. Kararla "Batı Ege arısı" ekotipinin ismi değiştirilerek "Efe arısı" ekotipi olarak tescil edildi.

Komite, tescil için başvurulan, Ayvacık atı, Muğla arısı, Anadolu-T etçi tavuk hattının tescil kriterleri açısından ırk, tip, yöresel tip ve ekotipleri olarak tanımlanabilecek yeterli kriterler ve verilere sahip olmadığından, tescili uygun görmedi.

Trabzon zerdava köpeğinin ırk tescili için de daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtildi.

- Su Ürünleri Tescil Komitesi kararı

Öte yandan Bakanlığın Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TAGEM tarafından yapılan başvuru sonucunda, tıbbi sülük (Hirudo verbana), barbunya (Mullus barbatus) ve Karadeniz pisi (Platichthys flesus luscus) balıklarının tescil edilmesi kararlaştırıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArıEvcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil KomitesiResmi GazeteSu Ürünleri Tescil KomitesiSülükTarım Ve Orman Bakanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5