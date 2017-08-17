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Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı

ANKARA (AA) - Bakanlar Kurulu kararıyla bazı madde ve türevleri uyuşturucu madde kapsamına alındı.Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 31 madde ve türevi 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine...

Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı

ANKARA (AA) - Bakanlar Kurulu kararıyla bazı madde ve türevleri uyuşturucu madde kapsamına alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 31 madde ve türevi 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutuldu. Kararname ile uyuşturucu madde kapsamına alınan maddeler şöyle:

"1-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-1-yl)pentan-1-one", "l-acetyl-LSD/ALD-52", "2C-TFM", "3',4'-Methylenedioxy-alpha-methylPPP/MDMPP", "3,4-DMAR", "3,6-DMPM", "3F-Phenetrazine", "3F-Phenmetrazine", "3-MeO-PCMo", "5F-AB-FUPPYCA", "AB-CHMFUPPYCA", "AflaquaIone", "AL-allylescaline", "Benocyclidine", "Bromantane", "DMAA", "EFLEA", "EG-2201", "Epirocaine", "HU-331", "Iso-phenmetrazine", "Mebroqualone", "Methoxetamine bromlu türevi", "Methylmethaqualone", "Methylmorphenate", "N-hydroxy MDA", "Nitracaine", "N-methyl aminorex türevi", "PDM-35", "RH-34", "Tiletamine"

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