Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı ANKARA (AA) - Bakanlar Kurulu kararıyla bazı madde ve türevleri uyuşturucu madde kapsamına alındı.Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 31 madde ve türevi 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine...

17 Ağustos 2017 Perşembe 10:04