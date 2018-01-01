Bazı ünlüler 2017'de adliye kapılarındaydı (1)

İSTANBUL (AA) - MURAT KAYA - Müzik, sahne, spor ve podyum dünyasının tanınmış bazı isimleri 2017 yılında, çeşitli nedenlerle adliyelik oldu.

AA muhabiri, boşanma, tehdit, kaza, hakaret, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gibi nedenlerle yolu İstanbul'daki adliyelerden geçen ünlü isimlerle, adliye işlemlerini derledi.

Eşi Asena Erkin ile 29 Ocak 2016'da İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı şekilde boşanan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, boşanma davasından sonra eski eşiyle "nafaka" davasıyla da adliye gündeminde yer aldı. Asena Atalay, eski eşine nafaka talepli davalar açtı. Bu davaların bir kısmı reddedilirken bir kısmı kabul edildi.

Atalay'ın, Caner Erkin'in, oğullarına da aylık 50 bin lira nafaka ödemesi talebiyle İstanbul 12. Aile Mahkemesi'ne açtığı davanın görülmesine ise devam ediliyor.

- Tahliye oldu, müziğe kaldığı yerden devam etti

Kapatılan, dönemin özel yetkili İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 22 Mayıs 2012'de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından 27 Mart 2014'te onanan Deniz Seki, infazını tamamlamasının ardından 5 Haziran'da tahliye oldu.

Davanın soruşturma aşamasında 24 Şubat 2009'da tutuklanan ve 7 ay Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan Deniz Seki, 2 Ekim 2009'da yapılan ilk duruşmada tahliye edilmişti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca cezasının onanmasının ardından Esenyurt'ta yakalanan Seki, 16 Kasım 2014'te mahkemece tutukluluk kararı doğrultusunda cezaevine gönderilmişti ve ikinci kez girdiği cezaevinde bu kez 2 yıl 6 ay tutuklu kalmıştı.

Cezaevinde kaldığı dönemde yaşadıklarıyla ilgili bir kitap yazan ve bir dizi filmde rol alan Seki, tahliye edilmesi sonrasında müzik çalışmalarına kaldığı yerden sürdürdü. Konserlerine devam eden Seki, müzik albümü de çıkardı.

- Rüzgar Çetin'in yargılanması

Beşiktaş'ta karıştığı trafik kazasında bir polis memurunun şehit olmasına, birinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Rüzgar Çetin, 4 Ekim 2016'da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi.

Çetin'in dava dosyası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bu karara yapılan itiraz sonucu inceleme için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Yargılama yapan bu mahkeme de 11 Ocak 2017'de verdiği kararla Çetin'i, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Adli kontrol kararının kaldırılmasına karar veren daire, Çetin'in ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmasına da hükmetti.

Rüzgar Çetin, kaza davası haricinde "kavga" davasıyla da gündeme geldi. Bir eğlence mekanının çıkışında kavga ettiği iddiasıyla 10 yıla kadar hapsi istenen Çetin'e, İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda 26 Aralık'ta verilen kararla, "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından toplam 6 bin lira adli para cezası verildi.

- Twitter'dan yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanmıştı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan attığı mesajlarla ilgili hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan soruşturma açılan ünlü modacı Barbaros Şansal için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınır dışı işlemi uygulandı. Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağıyla 3 Ocak'ta Atatürk Havalimanı'nda gelen Şansal, apronda toplanan bazı kişiler tarafından darbedildi.

Emniyete götürülmesinin ardından aynı gün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Şansal, sevk edildiği İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklandı. Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Şansal, avukatının tutukluluğun devamı kararına itiraz etmesi üzerine dosyayı inceleyen İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak 2 Mart'ta tahliye edildi.

16 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yapan Şansal, 1 Haziran tarihli duruşmada ise, "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezasını ertelediği Şansal hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 6 ay 20 günlük hapis cezasını onadı.

- Futbolculara ulaşan FETÖ soruşturmaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturma ve mahkemelerce yürütülen davalara, eski ve yeni bazı ünlü futbolcuların, teknik adamların da adı karıştı.

FETÖ'nün futbol yapılanmasıyla ilgili İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ilk davada, eski futbolcular İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile firari sanık Arif Erdem, "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Soruşturmada tutuklanan İsmail Demiriz, 14 Şubat'taki ilk duruşmada tahliye edildi. Yürütülen başka bir FETÖ soruşturmasında, davanın firari sanığı Arif Erdem'in ise örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tutanaklara geçirildi.

Futbol yapılanması soruşturmasının kapsamı genişletildi, gözaltına alınan eski milli kaleci Ömer Çatkıç, ByLock kullandığı iddiasıyla sevk edildiği mahkemece 28 Ağustos'ta tutuklandı. Çatkıç'ın, FETÖ ile bağlantılı Bank Asya'ya örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla 1 milyon dolar yatırdığının tespit edildiği belirtildi.

Eski gol kralı futbolcu Zafer Biryol da aynı soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı gerekçesiyle 17 Kasım'da gözaltına alındı ve serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine 6 Aralık'ta tutuklandı. Aktif futbolcu olan Bekir İrtegün ise 28 Temmuz'da gözaltına alındı ve ertesi gün savcılık ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Alınan ifadeler doğrultusunda bazı futbolcuların isimlerine de ulaşıldığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade ediliyor.

- Fatih Terim'in davaları

Galatasaray ile anlaşmadan önce Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yapan Fatih Terim, "kişilik hakları ihlal edildiği" gerekçesiyle Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV aleyhine açtığı dava kapsamında, İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 19 Ocak'ta verdiği kararla beşer binden toplam 10 bin lira tazminat kazandı.

Kütahyalı, "Türk Futbolu ve FETÖ" başlıklı yazısında, eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e iftirada bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla, yine Terim'in şikayeti üzerine açılan ve İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davadan ise beraat etti.

İzmir Çeşme'de yaşadığı kavga olayının ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınan Terim, hakkında "istifa et" yazısı yazan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in suç duyurusuna da konu oldu. Reçber'in, "Terim'in hakaret edip tehditte bulunduğu" iddiasına yönelik suç duyurusu ile ilgili, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca takipsizlik kararı verildi. Reçber tarafından bu karara yapılan itiraz da reddedildi.

Fatih Terim son olarak, sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği ve 3,5 milyon avroluk erken fesih bedeli ödenmediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine dava açtı. İcra takibine TFF yetkililerince yapılan itirazın iptal edilmesi talebiyle ilgili de İstanbul 17. İş Mahkemesi'ndeki ilk duruşma 26 Aralık'ta yapıldı. Federasyon avukatları bu duruşmada, "Terim iş akdinin feshine, söz konusu kavga olayıyla ilgili, 'yine olsa yine yaparım' açıklamasında bulunduğu için karar verildiğini." ifade etti.

- Robin Van Persie hakkındaki soruşturma

Bu yıl, çok sayıda futbolcu da cumhuriyet başsavcılıklarınca açılan soruşturmalar kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Adı sakatlık ve çok fazla maçta yer almamasıyla özdeşleşen Fenerbahçeli futbolcu Robin Van Persie hakkında, geçen sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında yaptığı hareket nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Persie, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu'nca açılan soruşturma kapsamında 13 Ekim'de adliyeye gelerek ifade verdi. Ev sahibi taraftarların olduğu tribünlere dönerek dil çıkardığı ve elini şortuna sokarak taraftara hakaret ettiği iddialarına karşılık Persie, "bu hareketleri hakaret maksadıyla yapmadığı" savunmasında bulundu.

- Volkan Demirel ve Talisca ifade verdi

Beşiktaşlı futbolcu Talisca ise Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan derbi maçında yaşananlar üzerine, Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel ile birlikte haklarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 25 Ekim'de adliyeye gelerek ifade verdi.

Talisca hakkında ifade vermesi öncesi "zorla getirilme" kararı çıkarılırken, aynı soruşturma kapsamında daha önce de Volkan Demirel'in ifadesi alındı.

Volkan Demirel ayrıca, Galatasaray-Fenerbahçe arasında 23 Nisan 2017'de oynanan derbi maçında atılan cep telefonuyla ayağından yaralanması sonrası, Aliasker Vuran'ın yargılandığı davada da müşteki olarak yer aldı. Bu sanık 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı ve verilen cezanın hükmünün açıklanmasının geri bırakıldı.

- Şenol Güneş'in "Kjaer" ifadesi, Gökhan Töre'nin davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Bürosu, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında da, takımının Medipol Başakşehir ile yaptığı maçta hakem Mete Kalkavan'a hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Erkin, eski eşinin açtığı nafaka davasında tanıklık yapan şarkıcı Cemre Kamer ile ilgili ise yalancı tanıklık yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında, sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Simon Kjaer’in yüzünü tutarak ittiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 23 Ağustos'ta İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.

Futbolcu Gökhan Töre ve arkadaşlarının Şişli'deki bir barda tavandan seken kurşunlarla yaralanmasına ilişkin görülen dava da 2017 yılında karara bağlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Haziran'da verdiği karara, sanıklardan Korhan Bahadır'ı, ''olası kasıtla yaralama'' ve ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçlarından 9 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Eski Beşiktaşlı futbolcu İbrahim Toraman da 2014 yılında evlendiği eşi Eylem Toraman'dan İstanbul Anadolu 4. Aile Mahkemesi'nin verdiği 20 Aralık tarihli kararla boşandı.

Eski futbolcu ve teknik direktör Tugay Kerimoğlu ise 25 yıllık birlikteliğine son verdi. Tugay ve Etkin Kerimoğlu çifti, İstanbul 9. Aile Mahkemesi'nde 22 Aralık'ta gerçekleştirilen tek duruşmada boşandı.

(Sürecek)



